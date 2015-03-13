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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:10 BJT

路透调查：日央行3月会议料维持宽松货币政策，努力应对“通缩心态”

日本央行正处于两难境地。去年因央行货币宽松引发的日圆贬值令日本通胀加快；但由于薪资涨幅未能跟上不断上升的生活成本，日圆贬值也打击了民间消费。

不过央行官员称，虽然家庭支出依然疲弱，但油价下降以及对薪资上涨的预期将有助于刺激消费，并支持经济稳步复苏。

但如果低石油成本导致通胀率在太长时间内处于低位，日本家庭或许会开始觉得日本通胀率将永远无法达到2%。日本央行官员表示，这是央行希望避险出现的情况，即便这意味着央行还要继续扩大规模已经很大的资产购买计划。

分析师称，日本央行总裁黑田东彦可能会在周二政策会议结束后的新闻发布会上阐明这一点。(完) (编译 秦德兴/汪红英；审校 徐文焰/杜明霞)
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