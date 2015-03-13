路透调查：日央行3月会议料维持宽松货币政策，努力应对“通缩心态”

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
日本央行正处于两难境地。去年因央行货币宽松引发的日圆贬值令日本通胀加快；但由于薪资涨幅未能跟上不断上升的生活成本，日圆贬值也打击了民间消费。
不过央行官员称，虽然家庭支出依然疲弱，但油价下降以及对薪资上涨的预期将有助于刺激消费，并支持经济稳步复苏。
但如果低石油成本导致通胀率在太长时间内处于低位，日本家庭或许会开始觉得日本通胀率将永远无法达到2%。日本央行官员表示，这是央行希望避险出现的情况，即便这意味着央行还要继续扩大规模已经很大的资产购买计划。
分析师称，日本央行总裁黑田东彦可能会在周二政策会议结束后的新闻发布会上阐明这一点。(完) (编译 秦德兴/汪红英；审校 徐文焰/杜明霞)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-