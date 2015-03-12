欧洲政经：OECD与希腊签署合作协议，帮助其开展经济改革

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透巴黎3月12日 - 希腊寻求经济合作暨发展组织(OECD)帮助其进行经济改革，但总理齐普拉斯表示，希腊仍须重组债务来解决当前困境。
希腊周四与OECD签署了一项协议，希望后者协助其开展一系列改革。这些改革对于说服欧盟(EU)伙伴重新协商2,400亿欧元(2,540亿美元)救助计划非常关键。
齐普拉斯表示，虽然希腊能够偿还债务，但该国债务结构长期来看可能无法维持。
“希腊公共债务目前大约是(经济产出的)178%，我们不能再假装这是可行的和能够偿还的，”齐普拉斯表示。“希腊重组公共债务是绝对必要的，”他在OECD总部会谈后说道。
根据希腊与OECD协议中的条款，OECD将提供关于政府改革设计与实施的方法与经验。
齐普拉斯表示，“过去四年，IMF来到我们的国家并实施了财政纪律政策和严苛的撙节举措，导致我们的国内生产总值(GDP)萎缩25%。”
“现在到了OECD帮助我们的时候，未来四年我们将合作恢复元气。”
OECD秘书长葛利亚表示，该组织将尽力帮助希腊。他称，“你们能够仰仗OECD。”
“成功的关键所在，如许多成员国的经验，还是看实施的手段。”(完) (翻译 张涛/张荻； 审校 王兴亚/于春红)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。