欧洲政经：OECD与希腊签署合作协议，帮助其开展经济改革

路透巴黎3月12日 - 希腊寻求经济合作暨发展组织(OECD)帮助其进行经济改革，但总理齐普拉斯表示，希腊仍须重组债务来解决当前困境。

希腊周四与OECD签署了一项协议，希望后者协助其开展一系列改革。这些改革对于说服欧盟(EU)伙伴重新协商2,400亿欧元(2,540亿美元)救助计划非常关键。

齐普拉斯表示，虽然希腊能够偿还债务，但该国债务结构长期来看可能无法维持。

“希腊公共债务目前大约是(经济产出的)178%，我们不能再假装这是可行的和能够偿还的，”齐普拉斯表示。“希腊重组公共债务是绝对必要的，”他在OECD总部会谈后说道。

根据希腊与OECD协议中的条款，OECD将提供关于政府改革设计与实施的方法与经验。

齐普拉斯表示，“过去四年，IMF来到我们的国家并实施了财政纪律政策和严苛的撙节举措，导致我们的国内生产总值(GDP)萎缩25%。”

“现在到了OECD帮助我们的时候，未来四年我们将合作恢复元气。”

OECD秘书长葛利亚表示，该组织将尽力帮助希腊。他称，“你们能够仰仗OECD。”