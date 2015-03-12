《综述》希腊与德国交恶之际，希腊总理承诺履行义务

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
希腊外交部发言人Constantinos Koutras对路透表示，抱怨是朔伊布勒言论的总体基调，疑质希腊提呈的数据并怀疑其履行承诺的意愿。
齐普拉斯在OECD表示，重组希腊庞大的债务是至关重要的，希腊债务规模已相当于经济年产值的178%，因此希腊不必照着纾困计划中的预估，实现今年基本预算盈余达到GDP的3%、明年达到4.5%的目标；这种目标是“不切实际且会造成衰退”的。
欧元区国家已明确表示，不可能注销希腊的任何债务；但如果希腊执行所要求的改革，他们愿意延长贷款的期限，并同意付息方面可以延期更久。
银行业消息人士表示，欧洲央行周四同意将希腊银行业紧急贷款上限调高6亿欧元至694亿欧元。欧洲央行已禁止希腊再发行只有该国银行会买的短期国库券，认为这等同于政府不合法的货币融资。
对于希腊财长瓦鲁法基斯称央行正在让希腊窒息的说法，一位欧洲央行高层决策人士予以否认。
“希腊政府被市场拒之门外不是因为欧洲央行，”德国央行总裁魏德曼在回答路透的问题时表示。
他表示，应由欧元区各国政府和国会来决定，它们是否愿意提高希腊曝险，满足希腊政府的融资需求。
“这不是欧元体系的任务。”(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 张荻/王颖)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。