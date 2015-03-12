《综述》希腊与德国交恶之际，希腊总理承诺履行义务

希腊外交部发言人Constantinos Koutras对路透表示，抱怨是朔伊布勒言论的总体基调，疑质希腊提呈的数据并怀疑其履行承诺的意愿。

齐普拉斯在OECD表示，重组希腊庞大的债务是至关重要的，希腊债务规模已相当于经济年产值的178%，因此希腊不必照着纾困计划中的预估，实现今年基本预算盈余达到GDP的3%、明年达到4.5%的目标；这种目标是“不切实际且会造成衰退”的。

欧元区国家已明确表示，不可能注销希腊的任何债务；但如果希腊执行所要求的改革，他们愿意延长贷款的期限，并同意付息方面可以延期更久。

银行业消息人士表示，欧洲央行周四同意将希腊银行业紧急贷款上限调高6亿欧元至694亿欧元。欧洲央行已禁止希腊再发行只有该国银行会买的短期国库券，认为这等同于政府不合法的货币融资。

对于希腊财长瓦鲁法基斯称央行正在让希腊窒息的说法，一位欧洲央行高层决策人士予以否认。

“希腊政府被市场拒之门外不是因为欧洲央行，”德国央行总裁魏德曼在回答路透的问题时表示。

他表示，应由欧元区各国政府和国会来决定，它们是否愿意提高希腊曝险，满足希腊政府的融资需求。