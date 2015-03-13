《独家新闻》IBM正考虑采用比特币技术打造数字货币--消息

这位消息人士称，该公司就区块链现金系统已经在与美联储等多家央行进行非正式商谈。如果这一概念得到央行的准许，IBM将为项目建立安全且规模可以升级的基础设施。

IBM媒体关系部没有回应路透对此事的询问电邮，美联储也拒绝置评。

不过，有迹象表明，多家央行已经在考虑可能由数字货币系统而产生的多项创新。英国央行在去年9月的一份报告中将区块链的公开账簿描述为一项“重要创新”，或将更全面地改变金融体系。

账簿是个人交易的记录，但在这套数字货币系统中，公开账簿并不由银行保留，所有使用系统的人都可以看到，并采用公认流程在系统中交易。

消息人士称，项目仍处在初期阶段，还将不断发展演变。对于严重影响比特币发展的洗钱和犯罪活动，如何解决这方面的担忧尚不清楚。

消息人士表示，与比特币那种分布式、无人监管的网络不同，IBM提出的这套数字货币系统可以被央行掌控。

“这种比特币将是货币供应的一部分。”消息人士说，“它就和货币一样，只不过不是一种带序列号的美元纸币，而是存在于这种区块链的货币符号。”

按照方案，这种数字货币可与个人银行账户挂钩，也许可以使用一种钱包软件，把银行账户与数字货币账户整合在一起。

“我们正处在一个临界点上，使用数字现金变得越来越有道理。这不仅可以节约政府的钱，而且对个人使用来说也非常便捷安全。”该消息人士说。(完)