《全球汇市》美元指数脱离高点，欧元小幅上涨

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
对希腊的担忧犹存。希腊已开始与国际债权人举行技术性会谈，争取就改革计划达成一致，并放行未来的融资，但对希腊政府的不耐烦情绪正在升温。
美元兑澳元等商品货币也下跌，澳元兑美元 从周三创下的六年低点0.7561美元回升至0.77美元上方。
但英镑未从美元全线下跌中获得提振，因之前英国央行总裁卡尼(Mark Carney)暗示不急于加息，这浇灭了一些人对英国将在2016年初加息的预期。
英镑兑美元 骤跌至20个月低点1.4850美元，最新报1.4883美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0627 1.0635 -0.08 -12.15 1.2097
美元/日圆 121.29 121.28 +0.01 +1.35 119.68
欧元/日圆 128.89 128.98 -0.07 -10.98 144.78
美元/瑞郎 1.0028 1.0020 +0.08 +0.88 0.9941
英镑/美元 1.4892 1.4881 +0.07 -4.37 1.5573
美元/加元 1.2686 1.2685 +0.01 +9.19 1.1618
澳元/美元 0.7705 0.7707 -0.03 -5.67 0.8168
新西兰元/美元 0.7402 0.7380 +0.30 -5.07 0.7797
澳元/日圆 93.450 93.470 -0.02 -4.40 97.750
新西兰元/日圆 89.780 89.500 +0.31 -3.78 93.310
英镑/日圆 180.63 180.48 +0.08 -3.09 186.38
澳元/新西兰元 1.0401 1.0422 -0.20 -0.65 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/陈宗琦/秦德兴/汪红英；审校 徐文焰/杜明霞)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率