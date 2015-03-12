版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 07:56 BJT

金砖国家：3月12日股汇市收盘纵览

路透3月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月12日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.58%报948.52点。

中国股市：沪综指收升1.8%至一个半月新高，金融地产股领涨

中国汇市：人民币钉住强势美指微收跌，两会期间维稳仍是主旋律

香港股市：恒生指数小幅收高，中资银行股领涨

============================================================================

巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收跌0.05%，报48,880.40点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1590/15，上日收报3.1266/78。

============================================================================

南非股市：收高，终止了三天来的跌势，随着金属价格反弹，权重较高的矿业类股为指标股指贡献最多涨幅。指标Top-40绩优股指数 涨1.04%，报46,303点，综合指数 升0.9%，报52,240点。

南非汇市：兰特兑美元小幅反弹，进口商担心反弹短暂

=========================================================================

印度股市：收高近1%，因预期印度总理莫迪将能推动一项议案在上议院获得通过，提升了经济进行更多改革的乐观情绪。BSE指数 涨0.95%报28,930.41点。NSE指数 升0.87%，报8,776点。

印度汇市：印度卢比兑美元收涨至62.50/51，前一日收报62.78/79，因外资银行抛售美元，同时印度本国股市上涨亦提供助力。但交易员称，卢比进一步涨势受到抑制，因国有银行可能在代印度央行出手，买入美元。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.33%，报859.260点；MSCI明晟俄罗斯指数 升1.32%，报467.66点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.69%至61.190卢布；卢布兑欧元 跌0.13%至65.170卢布。(完) (编译 于春红 审校 王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐