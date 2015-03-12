金砖国家：3月12日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透3月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月12日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.58%报948.52点。
中国股市：沪综指收升1.8%至一个半月新高，金融地产股领涨
中国汇市：人民币钉住强势美指微收跌，两会期间维稳仍是主旋律
香港股市：恒生指数小幅收高，中资银行股领涨
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收跌0.05%，报48,880.40点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1590/15，上日收报3.1266/78。
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南非股市：收高，终止了三天来的跌势，随着金属价格反弹，权重较高的矿业类股为指标股指贡献最多涨幅。指标Top-40绩优股指数 涨1.04%，报46,303点，综合指数 升0.9%，报52,240点。
南非汇市：兰特兑美元小幅反弹，进口商担心反弹短暂
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印度股市：收高近1%，因预期印度总理莫迪将能推动一项议案在上议院获得通过，提升了经济进行更多改革的乐观情绪。BSE指数 涨0.95%报28,930.41点。NSE指数 升0.87%，报8,776点。
印度汇市：印度卢比兑美元收涨至62.50/51，前一日收报62.78/79，因外资银行抛售美元，同时印度本国股市上涨亦提供助力。但交易员称，卢比进一步涨势受到抑制，因国有银行可能在代印度央行出手，买入美元。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.33%，报859.260点；MSCI明晟俄罗斯指数 升1.32%，报467.66点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.69%至61.190卢布；卢布兑欧元 跌0.13%至65.170卢布。(完) (编译 于春红 审校 王颖)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率