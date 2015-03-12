欧洲经济指标预测--3月13日-3月20日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月9日当周 3月13日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 3月16日当周 3月16日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.6% (较上年同期) -- -2.7% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 3月17日(二) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 正59.0 正53.0 ZEW现况指数 正50.0 正45.5 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.6% -1.6% (较上年同期) -0.3% -0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- -1.6% (较上年同期) +0.6% +0.6% 3月18日(三) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差5.06 对全球贸易收支 -- 顺差57.56 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 -- 减少3.86 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 -- 5.7% 平均每周薪资所得(较上年) 截至1月三个月 -- +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至1月三个月 -- +1.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负73.0 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 1月 -- 顺差243 3月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差34.33 0830 瑞士三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标 第一季 负0.75% 负0.25% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第四季 -- +1.3% 欧元区薪资 -- +1.4% 3月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 2月 +0.1% -0.6% (较上年同期) -2.0% -2.2% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余292 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余178 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入672 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 -- -94.05 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余189.2 (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)