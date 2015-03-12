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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 07:41 BJT

《中国人大和政协十二届三次会议日程表》(3月13日-15日)

3/13(五)

10:00 人大代表就完善高等教育治理结构答记者问

15:00 政协会议闭幕会

3/15(日)

09:00 人大闭幕会 总理答记者问

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完) (整理 黄凯)
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