美国经济：去年第四季家庭财富净值增幅创一年以来最大

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透华盛顿3月12日 - 股价与住屋价值上扬，在去年第四季推升美国家庭财富净值，发出令人宽慰的消费支出前景信号。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四公布的一份报告显示，美国家庭财富总额增加1.52万亿(兆)美元，至82.91万亿美元，增幅创下2013年第四季以来最大。
尽管近几个月美国消费者的支出习惯看似有所缩手，但周四的数据显示，家庭财力增强可能有助于说服他们增加支出。许多分析师认为，消费者的财富净值每增加1美元，就会花掉几美分。
财富净值增长的同时，10-12月的家庭负债水平按年增加2.7%。
第四季家庭持有股票的价值上升7,420亿美元，住房价值增长3,560亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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