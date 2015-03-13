美国经济：去年第四季家庭财富净值增幅创一年以来最大

路透华盛顿3月12日 - 股价与住屋价值上扬，在去年第四季推升美国家庭财富净值，发出令人宽慰的消费支出前景信号。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四公布的一份报告显示，美国家庭财富总额增加1.52万亿(兆)美元，至82.91万亿美元，增幅创下2013年第四季以来最大。

尽管近几个月美国消费者的支出习惯看似有所缩手，但周四的数据显示，家庭财力增强可能有助于说服他们增加支出。许多分析师认为，消费者的财富净值每增加1美元，就会花掉几美分。