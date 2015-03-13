《独家新闻》前风险主管曾警告德意志银行的压力测试--邮件

周三，美联储表示德意志银行美国部门未能通过对银行业者风险管理能力的测试。这证明Broeksmit的许多担忧是有道理的。

德意志银行的发言人Michele Allison表示，Broeksmit的警告不是该行内部分歧的反映，而是例行讨论过程的一部分。

德意志银行上周通过了美联储压力测试的第一部分。这部分测试的是评估银行是否拥有充足的资本来抵御严重的经济危机。本周公布的第二部分测试德意志银行未能通过，主要测试各银行评估风险和为资本计划筹资的能力。对于未能通过这部分测试的银行来说，后果较为严重。

对于德意志银行而言，这意味着旗下美国部门在解决美联储发现的问题方面取得“明显进展”之前，不能向母公司分配资本。如果问题长期得不到解决，美联储可能对其采取强制行动，比如罚款，甚至下达禁制令。(完)