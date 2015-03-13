中国个股：上汽集团与阿里巴巴合资成立10亿元互联网汽车基金

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月13日 - 中国最大汽车生产企业--上海汽车集团股份有限公司 周五公告称，旗下上海汽车集团投资管理公司与阿里巴巴 旗下阿里巴巴（中国）网络技术公司将合资成立一只总额约10亿元人民币的互联网汽车基金。
公告显示，根据协议，双方将各出资约5亿元，基金将推进互联网汽车的开发和运营平台建设。公司未透露更多具体内容。
2014年7月，上汽集团与阿里巴巴签署互联网汽车战略合作协议。根据协议，双方将积极开展互联网汽车和相关应用服务领域的合作，打造面向未来的互联网汽车及生态圈。
中国证券报同日报导引述易观国际高级分析师潘崴的分析称，上汽和阿里巴巴将借助基金和合资公司平台，进行项目投资孵化等运作。
“上汽和阿里的互联网汽车重点还是在车载平台的搭建上，互联网汽车在打造平台的同时需要相应的内容应用，这部分的相关项目，比如APP研发等预计将得到互联网汽车基金和合资公司的支持，比如孵化一些项目、投资一些创客团队或者收购创新成果等。”潘崴指出，
报导指出，上汽拥有中国最大的汽车客户群，在整车集成、动力总成等方面拥有强大的自主开发能力，在车载信息服务和车联网应用领域也有深厚的研发和运营经验。阿里则拥有自主开发的Yun OS操作系统，拥有中国最大的云计算平台和互联网大数据。双方的合作将强力推进互联网汽车的最终落地，双方合作的首款互联网汽车将于2016年上市。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-