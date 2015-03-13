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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短暂跌至120之后再次反弹

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    * 美国公布远不如预估的零售销售数据之后，美元/日圆跌至120.65
    * 之后迅速反弹，纽约交易时段回升至121.42，亚洲时段呈区间波动
    * 周五投资者将进行周末前的仓位调整，市场或保持平静
    * 121、122水平将有期权到期，将限制市场波动
    * 100小时移动均线和小时图转换线位于121.27/28，基准线121.16，
日线图转换线120.71，构成支撑
    * 小时图一目均衡表云区首道阻力在121.30-44，之后是昨日高点121
.67。(完)
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