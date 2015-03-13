《中国报摘》--中国证券报3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 头版头条:
--中国人民银行行长周小川表示，尽管去年以来央行使用了各种货币工具进行调节，但加在一起后，广义货币供应量（M2）的增长仍旧是适度的，未超出稳健或者说中性的范畴；对于资金注入股市也是支持实体经济；此外，今年存款利率上限放开的概率“非常高，估计今年上半年可以出台。
* 其他:
--证监会主席肖钢表示，股票发行注册制实施以《证券法》修改为前提。《证券法》修改需要经过三读，此后才能实施。根据全国人大的安排，《证券法》修订草案预计4月下旬一读。
--银监会近日发布修订后的《商业银行并购贷款风险管理指引》，将并购贷款期限从五年延长至七年，将并购贷款占并购交易价款的比例从50%提高到60%。
--保监会副主席黄洪表示，目前共有8家保险机构参与建设18个养老社区，已完成投资167亿元，项目总投资预计约为300亿元；未来商业保险机构还会参与更多养老项目建设。
--平安银行 披露2014年年报显示，报告期内，公司实现营业收入734.07亿元，同比增长40.66%；归属于上市公司的净利润198.02亿元，同比增长30.01%；不良贷款余额105.01亿元，不良率1.02%，较年初上升0.13百分点。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-