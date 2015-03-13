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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:11 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月13日

* 头版头条:

--中国人民银行行长周小川表示，尽管去年以来央行使用了各种货币工具进行调节，但加在一起后，广义货币供应量（M2）的增长仍旧是适度的，未超出稳健或者说中性的范畴；对于资金注入股市也是支持实体经济；此外，今年存款利率上限放开的概率“非常高，估计今年上半年可以出台。

* 其他:

--证监会主席肖钢表示，股票发行注册制实施以《证券法》修改为前提。《证券法》修改需要经过三读，此后才能实施。根据全国人大的安排，《证券法》修订草案预计4月下旬一读。

--银监会近日发布修订后的《商业银行并购贷款风险管理指引》，将并购贷款期限从五年延长至七年，将并购贷款占并购交易价款的比例从50%提高到60%。

--保监会副主席黄洪表示，目前共有8家保险机构参与建设18个养老社区，已完成投资167亿元，项目总投资预计约为300亿元；未来商业保险机构还会参与更多养老项目建设。

--平安银行 披露2014年年报显示，报告期内，公司实现营业收入734.07亿元，同比增长40.66%；归属于上市公司的净利润198.02亿元，同比增长30.01%；不良贷款余额105.01亿元，不良率1.02%，较年初上升0.13百分点。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
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