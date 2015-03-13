更新版 1-加拿大利率：不要想当然认为央行会跟随美联储加息--央行经济学家

加拿大央行是在油价大跌后降息的。曼德斯称油价大跌毫无疑问对加拿大经济不利。该国是主要产油国之一。

曼德斯是加拿大央行经济分析部门的副主管，但他并不是央行管理委员会的成员。

他说，若央行不对油价下跌做出任何货币政策反应，到2016年底，加拿大经济的整体产出将下降大约1.4%。

他还说，加拿大央行预计布兰特原油价格将在每桶60美元，但考虑到大量现有石油产出在这一价位并无利可图，这一油价预测从中期来看面临上行风险。

曼德斯还说，今年油气行业的企业投资应会减少三分之一左右，该行业的投资也占到全部企业投资的近三分之一。