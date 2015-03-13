更新版 1-加拿大利率：不要想当然认为央行会跟随美联储加息--央行经济学家

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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加拿大央行是在油价大跌后降息的。曼德斯称油价大跌毫无疑问对加拿大经济不利。该国是主要产油国之一。
曼德斯是加拿大央行经济分析部门的副主管，但他并不是央行管理委员会的成员。
他说，若央行不对油价下跌做出任何货币政策反应，到2016年底，加拿大经济的整体产出将下降大约1.4%。
他还说，加拿大央行预计布兰特原油价格将在每桶60美元，但考虑到大量现有石油产出在这一价位并无利可图，这一油价预测从中期来看面临上行风险。
曼德斯还说，今年油气行业的企业投资应会减少三分之一左右，该行业的投资也占到全部企业投资的近三分之一。
他还将加元下跌归因于美元上涨及油价下跌。(完) (编译 秦德兴/汪红英；审校 徐文焰)
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