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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:54 BJT

全球金融：英国谋求加入中国支持的亚洲基础设施投资银行

英国财政大臣欧思邦表示，加入这一银行将促进英国与中国等该地区国家的商业和投资关系。

但英国的声明遭到美国政府的冷淡回应。

白宫国家安全委员会一位发言人表示，美国担心亚洲基础设施投资银行在管理、环境及社会保障方面是否有足够高的标准。

“需要指出的是，亚洲基础设施投资银行的未来成员国要为协议条款采纳的标准及执行情况负责，”这位发言人称。

“这是英国的自主决定。我们希望并期待英国利用自己的发言权促进采行高标准，”他称。(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 张荻/张涛)
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