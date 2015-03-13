重发-《焦点》人民币“淡定”迎战美元强势，汇改受牵制更如履薄冰

(重发以更正发稿日期)

* 美指破百大关，人民币汇率离奇冷淡

* 因监管层维稳意志坚定

* 但今后维稳难度更大

* 汇改进程受牵制更如履薄冰

作者 李文科

路透北京3月13日 - 针对美元猛烈上涨攻势，直至本周四美指攻破一百大关，人民币表现可谓“淡定”。人民币兑美元即期尽管一度小跌以示反应，但在央行高官两会之初定性维稳基调后，走势便再无波澜。

当然这其中离不开人民币中间价以及中资大行入市持续维稳的政策功效，令即期汇率在人民币跌停板附近只徘徊不向前，亦侧面体现监管层以静制动回应美元涨势中显露的对中国经济增长的信心；不过中国汇改进程可能受此牵制而更加如履薄冰。

“从中国现在的情况来讲，这（资本外逃）并不是很厉害。中国也有这种现象，但是与正常的投资贸易相比，这个数量也不是很大。”中国央行行长周小川称。

他并强调，美元可能加息会带来摆布金融资产的机会，但并不会带来巨大的差异、巨大的投机机会，所以目前美元升值和可能的加息并不会对中国构成一个非常大的威胁。

中国银行国际金融研究所研究员李建军也表示，人民币汇率最近体现的贬值压力不仅因为美元升值了，也因为欧元、日元等其他主流货币的疲弱，而市场是理性的，仍会看待整体经济情况来对人民币汇率长期走势做出判断。

就在美指大幅飙升并突破百点的本周，人民币汇率本周可以说一潭死水，全天交投区间仅为20-30个点子，尽管有众多购汇盘，但中资大行强力维稳令市场难有活力，香港离岸人民币 的交易受此影响亦颇显淡静，交易员戏称，“不用看盘，没事就看看书。”

美元指数 周四飙高至100大关，为自2003年4月以来首见，这相当于仅3月不足半个月的时间，美元指数已经豪涨近5%。同期人民币即期 微幅上扬0.11%，几无波澜，而人民币中间价 微幅贬值0.23%。

**维稳难度将更大**

人民币汇率已经在去年就进入双向波动格局，亦基本得到了市场的认同；但在发达国家货币分化加剧的背景下，美元大涨，而欧元和日元疲弱的走势下，央行监管层试图维稳人民币汇率的难度相当大。

不过市场人士也指出，监管层可能不会让人民币大幅贬值，但适度贬值仍是可行之举。

“（人民币汇率）一直在跌停板，央行也不好看，但很难解，...就看央行能不能提升汇率贬值的容忍度。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

他并指出，现在这个时候改革中间价是不可能的，如果扩汇率日波幅则问题更大。

中国国家外汇管理局局长易纲在两会期间表示，中国人民币上下波动已进入一个均衡区间，目前波动区间够用，暂时还不会扩大日波幅限制；人民币不会加入贬值大军，长期看人民币汇率将保持稳定，且和一篮子货币相比，人民币表现强势。

他强调，中国经济开放度越来越高，汇率波动是正常现象，且相对于其他货币，人民币相对稳定。中国企业、个人、金融机构都在优化资产负债表，调整资产的货币结构和负债结构是合理正常，但也要警惕不正常的跨境流动。

但显然地，对于未来人民币汇率究竟如何维稳，以及是否需要提升央行对人民币汇率贬值的容忍度仍是需要考虑的问题。

周小川也强调，汇率波动不只是取决于国内的经济基本面，而且取决于国际上以及国际金融市场上人民币的供求关系。汇率的波动率也与整个国际局面有没有重大的事件、有没有波动的起因有关系。

而美国官员施压亦给中国监管层增加汇率调控的压力。美国财政部国际事务次长希茨本周一呼吁中国更加迅速地采取政策变动，让市场来决定人民币汇率。“近几年一直有进展，但必须加大努力并更为坚定的推动这个进程。”

**汇改进程延缓**

在中国经济三期叠加以及下行压力加大的背景下，利率市场化最后一公里加速推进，结构调整和金融改革到了攻坚阶段，再加上美元强势升值引发资本大幅外流忧虑上升，中国汇率改革难以获得良好的国内外环境而更加如履薄冰。

不过，资本账户开放仍有潜力。今年汇率改革重点可能仍在以深港通、一路一带、自贸区等带动下的人民币资本账户开放，同时有助于促进人民币国际化的进程，而中间价改革以及扩大汇率波幅的可能性相对较低。

“汇率改革相对就显得谨慎一些，因为美元已经突破100点，如果放开的话，短期可能会有资本外流。”中国银行国际金融研究所研究员李建军告诉路透指出。

他并强调，虽然央行行长周小川强调当前汇率波动正常，但对于汇改而言，只能说中国至少不会走回头路，也就是说不会再回到外汇管制时代。

海通证券首席经济学家李迅雷亦明确表示，汇率改革还是会延缓，美元指数已突破100点，央行担心人民币贬值，会加强汇率管制，预计今年扩大汇率波幅区间的可能性不大。（完）

（路透北京记者站李铮亦有贡献）