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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:56 BJT

全球经济：日本经济财政大臣担忧下次TPP部长级会议可能推至春季以后

路透3月13日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示：

* 担忧跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)下一次部长级会议或将推迟至春季以后

* 日本股市近期涨势反映出投资者对经济的预期

* 实质薪资将增加的迹象或将浮现。(完)

(编译 王兴亚；审校　戴素萍)
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