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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:33 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月13日-3月20日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家    规模     发行细节
 3/16  1350   法国             标售国库券(BTF)
 3/17         西班牙           标售三个月和九个月期国库券
 3/18         日本             标售20年期公债
 3/18         日本             标售12个月期贴现国库券
 3/18         德国    40亿欧   标售10年期联邦债券
                      元       
 3/19         日本             标售三个月期贴现国库券
                               
 3/19         法国             标售中期政府债券(BTAN)/通膨保
                               值公债  
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 秦德兴; 审校 许娜)
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