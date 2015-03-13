《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7666港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高259.83点，或1.47%，报17,895.22点。受助于美元走软缓缓解了对企业 盈利和美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前景的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 132.690 -0.73 33365 10.306 -0.72 中国铝业 11.510 0.00 27168 3.576 -0.12 中国移动 63.930 0.44 166881 99.304 -0.45 中国人寿 60.000 2.32 38994 31.066 0.21 中石油 105.220 -0.17 15725 8.172 -0.46 中石化 78.430 0.29 24945 6.091 -0.79 汇丰控股 41.970 -0.19 3466337 65.193 -0.54 中电信 59.620 -0.23 8836 4.630 0.01 中国联通 15.010 -0.92 71672 11.658 0.15 兖州煤业 7.760 -1.15 13833 6.027 -0.87 华能国际 44.250 -3.64 11914 8.592 0.02 南方航空 25.180 2.07 11157 3.911 0.55 东方航空 23.340 1.70 2284 3.625 0.43 中芯国际 4.390 0.23 8649 0.682 -1.17（完）
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-