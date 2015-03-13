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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月13日

路透香港3月13日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7666港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周四收高259.83点，或1.47%，报17,895.22点。受助于美元走软缓缓解了对企业
 盈利和美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前景的担忧。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       132.690   -0.73      33365            10.306      -0.72
 中国铝业                      11.510    0.00      27168             3.576      -0.12
 中国移动                      63.930    0.44     166881            99.304      -0.45
 中国人寿                      60.000    2.32      38994            31.066       0.21
 中石油                       105.220   -0.17      15725             8.172      -0.46
 中石化                        78.430    0.29      24945             6.091      -0.79
 汇丰控股                      41.970   -0.19    3466337            65.193      -0.54
 中电信                        59.620   -0.23       8836             4.630       0.01
 中国联通                      15.010   -0.92      71672            11.658       0.15
 兖州煤业                       7.760   -1.15      13833             6.027      -0.87
 华能国际                      44.250   -3.64      11914             8.592       0.02
 南方航空                      25.180    2.07      11157             3.911       0.55
 东方航空                      23.340    1.70       2284             3.625       0.43
 中芯国际                       4.390    0.23       8649             0.682      -1.17（完）
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