《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月13日

*工商时报：

--外贸协会董事长梁国新表示，19日将与工商界代表前往华府，之后将拜访美国政府部门及相关智库，游说美方同意台湾加入TPP(跨太平洋伙伴协定)，台湾对此已做足准备，一定要争取台湾列入TPP预计明年中开启的第二轮谈判，并获加入。

--针对大陆国务院62号文，限令清理地方政府过去给予中外企业的税收优惠，引发两岸台商高度关注，并且上书中国领导人。大陆海协会会长陈德铭强调，大陆将依照自身法律与对国际法规条约的承诺，对受害台商予以补偿，或依照两岸双方协商，对台商同等优先处理。

--台塑集团 旗下DRAM厂南亚科 将在未来三年投资400亿台币进行20奈米制程微缩，但目前现金流量仍无法完全支应400亿台币的资本支出，因此，南亚科决定在下半年筹资100-200亿台币，并引进策略投资人。业界传出，金士顿投资入股南亚科呼声最高。

--两岸货贸协议何时进入第十回合正式谈判?经济部次长卓士昭透露，两岸已在春节后多次电话联系，近日大陆因举办两会而忙碌，对方表示货贸协商还在安排时间。

*经济日报：

--中国人民银行行长周小川指出，随着人民币跨境业务的发展，两岸在累积一定经验后，加上台湾对人民币需求的增加，目前台湾每次2万元人民币的兑换限额，〞可以重新研究，并适度放宽〞。

--因应跨国网路抢税时代来临，财政部正研议要求亚马逊、eBay、淘宝等国外网路〞大鲸鱼〞来台办理税籍登记，并指定本地税务代理人代为缴税。这项措施有助境内外网购业者站在公平课税基础上，也能让政府课到该课的税。

--看好台股后市，公股银行加码银弹伺机进场。华银、彰银 今年将提高台股投资门槛上限。华银表示，拟从现有的50亿台币大举增至100亿台币；彰银也已敲定，股票投资上限从10多亿台币拉高到50多亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。