《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
*工商时报：
--外贸协会董事长梁国新表示，19日将与工商界代表前往华府，之后将拜访美国政府部门及相关智库，游说美方同意台湾加入TPP(跨太平洋伙伴协定)，台湾对此已做足准备，一定要争取台湾列入TPP预计明年中开启的第二轮谈判，并获加入。
--针对大陆国务院62号文，限令清理地方政府过去给予中外企业的税收优惠，引发两岸台商高度关注，并且上书中国领导人。大陆海协会会长陈德铭强调，大陆将依照自身法律与对国际法规条约的承诺，对受害台商予以补偿，或依照两岸双方协商，对台商同等优先处理。
--台塑集团 旗下DRAM厂南亚科 将在未来三年投资400亿台币进行20奈米制程微缩，但目前现金流量仍无法完全支应400亿台币的资本支出，因此，南亚科决定在下半年筹资100-200亿台币，并引进策略投资人。业界传出，金士顿投资入股南亚科呼声最高。
--两岸货贸协议何时进入第十回合正式谈判?经济部次长卓士昭透露，两岸已在春节后多次电话联系，近日大陆因举办两会而忙碌，对方表示货贸协商还在安排时间。
*经济日报：
--中国人民银行行长周小川指出，随着人民币跨境业务的发展，两岸在累积一定经验后，加上台湾对人民币需求的增加，目前台湾每次2万元人民币的兑换限额，〞可以重新研究，并适度放宽〞。
--因应跨国网路抢税时代来临，财政部正研议要求亚马逊、eBay、淘宝等国外网路〞大鲸鱼〞来台办理税籍登记，并指定本地税务代理人代为缴税。这项措施有助境内外网购业者站在公平课税基础上，也能让政府课到该课的税。
--看好台股后市，公股银行加码银弹伺机进场。华银、彰银 今年将提高台股投资门槛上限。华银表示，拟从现有的50亿台币大举增至100亿台币；彰银也已敲定，股票投资上限从10多亿台币拉高到50多亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-