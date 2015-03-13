中国金融：商业银行并购贷款新指引出炉，贷款期限从5年延长至7年--银监会

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月13日 - 中国银行业监督管理委员会称，新修订的商业银行并购贷款风险管理指引近日正式发布，规定商业银行并购贷款期限由5年延长至7年，并购贷款占并购交易价款的比例也由50%提高至60%，且适度提高并购贷款比例。
周四刊登在银监会网站的新闻稿指出，将继续鼓励商业银行推进并购贷款业务，加大对先进制造业、产能过剩等行业企业兼并重组支持力度。
“下一步，银监会将继续鼓励商业银行积极稳妥推进并购贷款业务，引导其结合国家相关产业政策，不断优化并购贷款投向，加大对先进制造业、产能过剩等行业企业兼并重组支持力度，推动有竞争优势的境内企业‘走出去’。”新闻稿指出。
新修订的指引并指出，适度调整并购贷款担保要求。此次修订将担保的强制性规定修改为原则性规定，同时删除了担保条件应高于其他种类贷款的要求，允许商业银行在防范并购贷款风险的前提下，根据并购项目风险状况、并购方企业的信用状况合理确定担保条件。
新指引并解释称，由于不同并购项目投资回报期各不相同，部分并购项目整合较复杂，产生协同效应时间较长，因而此次修订将并购贷款期限从5年延长至7年，更加符合并购交易实际情况。
近年来，商业银行并购贷款业务发展迅速，相关统计数据显示，截至2014年9月，金融机构并购贷款余额为4,136亿元人民币，2014年9月末数据较2014年年初增加了34%。相关数据显示，目前金融机构并购贷款不良率仅为0.25%。（完） (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-