中国经济：山东将划转三成省属国有资本充实当地社保基金--新华

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月13日 - 新华社报导称，中国山东省将划转30%省属国有企业资本充实省级社保基金。同时，山东省将改变国资监管方式，促进省属企业改建成为多元化的公司制企业，完善法人治理结构。
报导援引山东省国资委有关负责人介绍称，拟划转资本范围为471户省属企业30%的国有资本，包括国有控股参股企业中的国有资本，划转资本一次性转由山东省社保基金理事会持有。
对目前尚未完成公司制改造的企业，相关改建工作预计将于2016年年底前完成，并及时进行国有资本划转。对完成划转的企业，山东省国资委、山东省社保基金理事会等单位将研究修订划转企业公司章程，建立完善的法人治理结构，办理国有资产产权和工商变更登记。
股权划转后，相关企业将改建成为多元化的公司制企业，按照《公司法》和具体划转办法的要求规范建立股东会、董事会和监事会，由山东省国资委和山东省社保基金理事会按持有的产权分别行使股东职权、履行股东义务，提名并选举董事、监事。此外，未来这些企业的利润将按照出资额实施分配。
国有经济在山东省占比较高，扮演着重要角色。截至2014年底，山东省管国资规模超过1万亿元人民币。
中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，受人口老龄化影响，中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力，而渐进式延迟退休方案，养老保险基金投资运营，职工养老保险的全国统筹，均会在今年有实质进展。 （完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-