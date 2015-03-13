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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:48 BJT

《中国重要政经日程》--3月13日

==========================今日重要政经日程==========================

3/13(周五)

--15:00 政协会议闭幕会

*--十二届全国人大三次会议新闻中心于10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请谢和平等5位全国人大代表就完善高等教育治理结构的相关问题回答中外记者提问。

==========================近期重要政经日程==========================

3/15(周日)

--09:00 人大闭幕会 总理答记者问

3/19（周四）

--2015铁矿石国际市场研讨会在山东青岛举行，至20号。

3/21（周六）

--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。

3/25（周三）

*--第五届国际炼焦煤高峰论坛在太原召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李文科)
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