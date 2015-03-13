国际油市：美国原油守在47美元之上，因炼厂罢工有望结束且美元走软

中国债市动态：资金面转宽未改现券弱势，10年国债收益率升至22个月高点
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
北美钢铁工人联合会(USWA)和了解谈判的消息人士称，工会已经与油企达成初步协议，以结束35年来最大的炼厂工人罢工。
美国北达科他州政府官员周四表示，由于油价 疲软，同时由于工厂等待可能在6月份实施的50亿美元减税计划，炼油厂目前正削减产量，因此这个美国第二大产油州的产油量在未来三个月可能下降。
西方官员表示，六大国已悄然开始与伊朗磋商一项联合国决议，准备在达成核协议后取消对伊朗的制裁。这可能使得美国国会更难以阻挠伊朗核协议的执行。
美元周五早盘在此前温和下跌后稍事喘息，之前紧张的投资者在美元一路高涨后了结获利。这轮涨势推动美元本周连创多年新高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/秦德兴; 审校 杜明霞)
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
(新增外贸进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016