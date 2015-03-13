国际油市：美国原油守在47美元之上，因炼厂罢工有望结束且美元走软

北美钢铁工人联合会(USWA)和了解谈判的消息人士称，工会已经与油企达成初步协议，以结束35年来最大的炼厂工人罢工。

美国北达科他州政府官员周四表示，由于油价 疲软，同时由于工厂等待可能在6月份实施的50亿美元减税计划，炼油厂目前正削减产量，因此这个美国第二大产油州的产油量在未来三个月可能下降。

西方官员表示，六大国已悄然开始与伊朗磋商一项联合国决议，准备在达成核协议后取消对伊朗的制裁。这可能使得美国国会更难以阻挠伊朗核协议的执行。

美元周五早盘在此前温和下跌后稍事喘息，之前紧张的投资者在美元一路高涨后了结获利。这轮涨势推动美元本周连创多年新高。(完)

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