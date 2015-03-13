欧洲个股：德国商业银行将支付14.5亿美元和解伊朗等调查案

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透华盛顿3月12日 - 德国第二大银行--德国商业银行 同意支付美国当局14.5亿美元，以和解违反制裁等其他违规行为。此为最新一家大型欧洲银行承认透过美国金融体系，为伊朗和苏丹之类的国家转移资金。
检察官在日本奥林巴斯(Olympus)会计丑闻引发的调查中，亦发现德国商业银行并未遵守美国反洗钱法，发现并报告可疑的交易。
美国和纽约当局同意对德国商业银行的刑事指控延后三年，前提是必须遵守协议条件。
没有个人遭到指控，但纽约银行监管机构--纽约州金融局表示，有五名员工将因此被解雇或辞职。
根据曼哈顿地区检察官Cyrus Vance，最近几年有好几家大型外国银行因违反制裁相关的规定而遭到处罚，德国商业银行是最新的一家。该检察官的办公室大约六年前启动了这些调查。
“我们认真对待这些违规行为，对于这些行动导致今日的宣判深感遗憾，”德国商业银行执行长Martin Blessing表示。“我们已对我们的制度、培训及人员做出调整，且将会持续调整，以消除漏洞。”
该行周四表示，将额外认列3.38亿欧元的一次性支出，会反映在2014年最终的年度财报中。
在认列额外支出后，德国商业银行预估2014年净利将从原先公布的6.02亿欧元降至2.64亿欧元。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-