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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:29 BJT

欧洲个股：德国商业银行将支付14.5亿美元和解伊朗等调查案

路透华盛顿3月12日 - 德国第二大银行--德国商业银行 同意支付美国当局14.5亿美元，以和解违反制裁等其他违规行为。此为最新一家大型欧洲银行承认透过美国金融体系，为伊朗和苏丹之类的国家转移资金。

检察官在日本奥林巴斯(Olympus)会计丑闻引发的调查中，亦发现德国商业银行并未遵守美国反洗钱法，发现并报告可疑的交易。

美国和纽约当局同意对德国商业银行的刑事指控延后三年，前提是必须遵守协议条件。

没有个人遭到指控，但纽约银行监管机构--纽约州金融局表示，有五名员工将因此被解雇或辞职。

根据曼哈顿地区检察官Cyrus Vance，最近几年有好几家大型外国银行因违反制裁相关的规定而遭到处罚，德国商业银行是最新的一家。该检察官的办公室大约六年前启动了这些调查。

“我们认真对待这些违规行为，对于这些行动导致今日的宣判深感遗憾，”德国商业银行执行长Martin Blessing表示。“我们已对我们的制度、培训及人员做出调整，且将会持续调整，以消除漏洞。”

该行周四表示，将额外认列3.38亿欧元的一次性支出，会反映在2014年最终的年度财报中。

在认列额外支出后，德国商业银行预估2014年净利将从原先公布的6.02亿欧元降至2.64亿欧元。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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