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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 08:53 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月13日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）
    
  
    --3/16      中国货物和服务贸易                   1月
    --3/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     2月
                银行结售汇及代客涉外收付款数据       2月
    --3/24      汇丰制造业PMI初值                    3月
    --3/27      规模以上工业企业利润               1-2月
    --3/31      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）      2014年四季度
                中国货物和服务贸易                   2月          
    
  
    --中国人民银行行长周小川12日在十二届全国人大三次会议记者会上表示，尽管去年以
来央行使用了各种货币工具进行调节，但加在一起后，广义货币供应量（M2）的增长仍旧是
适度的，未超出稳健或者说中性的范畴。定向调控货币政策已看到不少正面效果，对这些政
策的评估需要一段时间。对于资金注入股市就不是支持实体经济的观点，周小川表示不赞成
。
    --在A股“打新周”里，“打新基金”的“性价比”再度受到投资者关注。数据显示，
一些表现优秀的“打新基金”自2014年下半年以来的年化收益率水平能够达到15%之上，并
且呈现出风险较低的特征。市场资金纷纷涌向这类基金，不少基金只能闭门谢客或者限制大
额申购。近期多家基金公司推出新基金吸引投资者，或者改变旗下其他产品的“打法”转型
为“打新基金”。
    --证监会主席肖钢12日表示，股票发行注册制实施以《证券法》修改为前提。《证券法
》修改需要经过三读，此后才能实施。根据全国人大的安排，《证券法》修订草案预计4月
下旬一读。由于目前不清楚修法三读中的意见，所以还不能确定颁布实施时间。
    --银监会近日发布修订后的《商业银行并购贷款风险管理指引》，将并购贷款期限从5
年延长至7年，将并购贷款占并购交易价款的比例从50%提高到60%。银监会相关负责人表示
，下一步，银监会将继续鼓励商业银行积极稳妥推进并购贷款业务，引导其结合国家相关产
业政策，不断优化并购贷款投向，加大对先进制造业、产能过剩等行业企业兼并重组支持力
度，推动有竞争优势的境内企业“走出去”。(完)     
       
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