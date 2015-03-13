《中国债券市场每日交易备忘》--3月13日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/16 中国货物和服务贸易 1月 --3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月 --3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 --3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --中国人民银行行长周小川12日在十二届全国人大三次会议记者会上表示，尽管去年以 来央行使用了各种货币工具进行调节，但加在一起后，广义货币供应量（M2）的增长仍旧是 适度的，未超出稳健或者说中性的范畴。定向调控货币政策已看到不少正面效果，对这些政 策的评估需要一段时间。对于资金注入股市就不是支持实体经济的观点，周小川表示不赞成 。 --在A股“打新周”里，“打新基金”的“性价比”再度受到投资者关注。数据显示， 一些表现优秀的“打新基金”自2014年下半年以来的年化收益率水平能够达到15%之上，并 且呈现出风险较低的特征。市场资金纷纷涌向这类基金，不少基金只能闭门谢客或者限制大 额申购。近期多家基金公司推出新基金吸引投资者，或者改变旗下其他产品的“打法”转型 为“打新基金”。 --证监会主席肖钢12日表示，股票发行注册制实施以《证券法》修改为前提。《证券法 》修改需要经过三读，此后才能实施。根据全国人大的安排，《证券法》修订草案预计4月 下旬一读。由于目前不清楚修法三读中的意见，所以还不能确定颁布实施时间。 --银监会近日发布修订后的《商业银行并购贷款风险管理指引》，将并购贷款期限从5 年延长至7年，将并购贷款占并购交易价款的比例从50%提高到60%。银监会相关负责人表示 ，下一步，银监会将继续鼓励商业银行积极稳妥推进并购贷款业务，引导其结合国家相关产 业政策，不断优化并购贷款投向，加大对先进制造业、产能过剩等行业企业兼并重组支持力 度，推动有竞争优势的境内企业“走出去”。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次