《路透晚报》--3月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国债券：万亿地方存量债务置换细节出炉，今年到期债半数可发债

在中国财政部副部长朱光耀稍早披露今年有1万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度后，财政部相关负责人周四稍晚表示，分地区的债券额度按照各地今年到期债务和全国统一比例（53.8%）测算分配。

--中国政策：放宽外资准入，取消钢铁等行业股比要求--发改委

为扩大开放和转变外资管理方式，中国国家发展和改革委员会和商务部周五正式发布外商投资产业指导目录（2015年修订），放宽外资准入，进一步放开一般制造业，取消钢铁和乙烯等行业股比要求。

--中国经济：山东将划转三成省属国有资本充实当地社保基金--新华

新华社报导称，中国山东省将划转30%省属国有企业资本充实省级社保基金。同时，山东省将改变国资监管方式，促进省属企业改建成为多元化的公司制企业，完善法人治理结构。

【金融】

--《焦点》中国资产证券化“双车道”转畅通，正向信号下仍需清障

中国资产证券化(ABS)将在2015年正式迎来春天。信贷与企业ABS均由审批改为报备制，无疑令此前一直在“额度管理”和“审批制”试点中蹒跚而行的资产证券化“双车道”开始畅通，今年该类产品规模预期会大幅增长。

--中国金融：银行并购贷款新指引出炉，贷款期限从五年延至七年--银监会

中国银行业监督管理委员会称，新修订的商业银行并购贷款风险管理指引近日正式发布，规定商业银行并购贷款期限由五年延长至七年，并购贷款占并购交易价款的比例也由50%提高至60%，且适度提高并购贷款比例。

--中国金融：银监会拟定外资行管理实施细则，放宽经营人民币申请条件

中国银行业监督管理委员会称，近日就中国外资行管理条例实施细则向社会征求意见，拟放宽营业性机构申请经营人民币业务条件，将开业年限三年以上改为一年以上，取消申请前两年连续盈利的要求。

--中国金融：今年金融业发股集资活动料将创下2010年以来最高

未来几个月，中国多家银行、证券、及保险公司计划透过发行股票筹资至少300亿美元，今年将2010年以来中国金融业股权募资活动最活跃的一年。

【固定收益】

--中国货币市场：隔夜及七天回购利率小降，新股资金解冻流动性愈发宽裕

中国银行间市场周五早盘隔夜及七天回购利率小降，资金供给依旧充裕。交易员表示，新股申购资金逐步解冻，场内流动性愈加宽松，各期限品种均有较多机构融出，而考虑到资金成本因素，相较之下，隔夜资金更受机构青睐。

--中国债市动态：现券收益率和IRS小幅震荡，多空博弈后市看法存分歧

中国银行间市场周五早盘现券收益率和利率互换(IRS)小幅震荡。交易员表示，资金整体宽松局面仍在延续，但此前公布的投资和信贷等经济数据令市场对未来经济走势判断分歧逐步加大，早间现券在多空博弈中收益率先涨后跌，不过幅度有限。

--中国票据市场：转贴利率本周小幅回落，新股高峰期资金面表现好于预期

中国票据市场本周转贴利率小跌。交易员表示，本周第三批新股集中申购，虽然机构多预期资金面临一定抽水效应，但是流动性实际表现好于市场预期，带动转贴利率略走低。

【外汇】

--《焦点》人民币“淡定”迎战美元强势，汇改受牵制更如履薄冰

针对美元猛烈上涨攻势，直至本周四美指攻破一百大关，人民币表现可谓“淡定”。人民币兑美元即期尽管一度小跌以示反应，但在央行高官两会之初定性维稳基调后，走势便再无波澜。

--《离岸人民币综述》人民币国际化在强势美元下“不退更进”

国际美元指数大幅飙涨、欧元日圆维持弱势背景下，人民币汇率改革的可能空间受到抑制，但这可能丝毫不会影响以人民币为中心的资本账户开放的步骤，反而将令人民币国际化更进一筹。

--中国汇市：人民币早盘随中间价反弹，美元指数升势暂歇提供动能

中国人民币兑美元即期周五早盘反弹，中间价结束六连跌小涨；因隔夜美元指数未能有效突破100点大关，为人民币提供升值动能。市场人士称，人民币后市关键看下周美联储利率决议是否会将升息时点提前。

--离岸人民币：台湾央行正面看待2万人民币兑换限额放宽，希尽快达成

针对中国人行称台湾每日2万人民币兑换上限可以重新研究，台湾央行官员周五表示，台湾已与中国人行就此议题沟通许久，未来取消上限是正面的讯息，希望可尽快达成。

--离岸人民币：韩国拟6月推出人民币/韩元汇率期货合约--消息

据韩国企划财政部和韩国证交所的消息人士透露，韩国计划最早6月推出人民币-韩元汇率期货合约，以促进首尔的人民币-韩元交易市场。

--离岸人民币：NOMURA INTERNATIONAL FUNDING五年宝岛债以4.73-4.75%询价--消息

两位消息人士周五表示，日本Nomura International Funding Pte.有意发行宝岛债，五年期券以4.73-4.75%展开询价，该券设有四年不赎回(non call)的发行条件。

【证券/行业】

--中国证券：证交所和新三板上市新交易品种将不再需证监会审批--国务院

中国国务院近日取消和调整一批行政审批项目，其中包括取消证监会对于证交所上市新的交易品种，以及全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）上市新交易品种的行政审批。业内人士指出，这将为未来股票发行注册制改革进一步扫清障碍。

--中国股市：沪综指收升续创一个半月新高，煤炭能源等板块接力上涨

中国股市沪综指周五收升续创一个半月新高，煤炭能源等板块接力上涨。分析师指出，今日金融股冲高回落，煤炭、有色类股虽然整体上涨，但其基本面较差，难以有效聚集市场人气，近日盘中热点轮动较快，增量资金入市意愿不强，量能放大不明显，沪指在3,400点的压力仍大。

--《技术分析》中国股市沪综指将再试前高

中国股市沪综指本周先抑后扬，短线突破向上。技术面显示，量能回升及金融，能源权重板块轮番表现托升股指，短线料续支撑大盘上试3,400点附近前高，中线则仍处于高位区间震荡。

--中国新股：东方证券申购资金逾九千亿元，创逾五年单只新股冻结量最高

中国A股市场近日发行的大盘股--东方证券吸引了巨额资金参与申购。据东方证券周五公告，其网上网下申购共冻结资金9,389.1亿元人民币，创下逾五年来单只新股冻结量最高纪录。

--中国期市：证监会批准上期所开展镍和锡期货，3月27日开始交易

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会已批准上海期货交易所开展镍和锡期货合约交易，3月27日开始交易。

--《台湾金融市场一周展望》股汇债静待FED会议声明，聚焦叶伦升息耐心

美国2月非农就业数据增长强劲，令美国升息时程提前预期浓厚，带动本周台湾股市先行修正；预料下周美联储主席叶伦对升息耐心说法拍板定案前，台湾股汇债市将随美国暂区间震荡，静待会后声明释出方向。

--中国个股：上汽集团与阿里巴巴合资成立10亿元互联网汽车基金

中国最大汽车生产企业--上海汽车集团股份有限公司周五公告称，旗下上海汽车集团投资管理公司与阿里巴巴旗下阿里巴巴（中国）网络技术公司将合资成立一只总额约10亿元人民币的互联网汽车基金。

--中国企业：小米计划在印度扩大投资并建立生产基地

中国智能(智慧型)手机制造商小米周四表示，将进一步投资并于未来12至18个月在印度当地开始生产。印度是全球成长最迅速的市场之一，目前在这个市场内称雄的是韩国三星电子以及包括Micromax在内的一些当地企业。 (完) (整理 张喜良; 审校 林高丽)