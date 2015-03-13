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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:01 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月13日-3月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月13日(五)

纽约--英国央行首席经济学家霍尔丹在2015年宏观金融模型(Macro Financial Modeling)会议中发表演说(1515)。

伦敦--英国央行副总裁夏菲克在全国资产负债管理(National Asset Liability Management)欧洲座谈会发表演说(0900)。

伦敦--英国央行负责市场事务的执行理事在全国资产负债管理欧洲座谈会发表演说(0940)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说(1430)。

3月14日(六)

意大利切尔诺比奥--意大利财长帕多安、意大利央行总裁维斯科与希腊财长瓦鲁法基斯出席商务会议。

意大利切尔诺比奥--欧洲央行执委劳滕施莱格参加“经济与金融展望”活动(0745)。

3月15日(日)

卡塔尔多哈--国际金融协会(IIF)2015年春季会议：处于转折点的全球能源(至3月16日)。发言嘉宾包括西班牙央行总裁林德等。

3月16日(一)

法兰克福--法兰克福金融峰会(至3月17日)。发言者包括欧洲央行执委劳滕施莱格、欧洲央行执委普雷特及德国央行副总裁Claudia Buch。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在2015年SZ Finance Day活动中，就欧洲面临的挑战发表演说(1845)。

法兰克福--2015年SZ Finance Day活动(至3月17日)。演讲人包括：德国央行委员会委员Andreas Dombret与欧元区银行业单一监督机构主管努伊。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在KangaNews DCM Summit发言。

东京--日本央行召开货币政策会议(至3月17日)。

卡塔尔多哈--西班牙央行总裁林德在国际金融协会(IIF)2015年春季会议上讲话(0800)。

3月17日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

悉尼--澳洲央行公布3月政策会议记录(0030)。

东京--日本央行宣布利率政策决定。

3月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。

华盛顿--美联储主席叶伦举行记者会(1830)。

伦敦--英国央行公布3月政策会议之会议记录(0930)。

伦敦--英国财政大臣欧思邦提交2015年预算。

斯德哥尔摩--2015年银行与金融展望。瑞典央行总裁英韦斯与瑞典财长将出席。

法兰克福--德国央行执行委员会委员Andreas Dombret在ILF会议上就“欧洲资本市场联盟，这是一个可行的概念与实际的目标吗？”发表演说(0815)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在ILF会议上就“资本市场联盟目标何在？”发表演说(0915)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至3月19日)。无利率宣布议程。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)将发布中期经济展望评估(1000)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行理事会会议。

3月19日(四)

东京--日本央行公布2月政策会议记录(2350)。

布鲁塞尔--欧盟国家与政府领导人会议(至3月20日)

苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估。

奥斯陆--挪威央行政策制定委员会举行利率会议。

3月20日(五)

美国阿森斯--亚特兰大联储总裁洛克哈特在乔治亚州法律评论研讨会上就货币政策和经济前景发表讲话(1420)。

华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会题为“近零水准货币政策的风险管理”会议上参加小组讨论会(1530)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话(0100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 ) (编译 李爽 审校 于春红)
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