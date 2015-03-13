《全球重要经济事件一览表》--3月13日-3月20日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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3月13日(五)
纽约--英国央行首席经济学家霍尔丹在2015年宏观金融模型(Macro Financial Modeling)会议中发表演说(1515)。
伦敦--英国央行副总裁夏菲克在全国资产负债管理(National Asset Liability Management)欧洲座谈会发表演说(0900)。
伦敦--英国央行负责市场事务的执行理事在全国资产负债管理欧洲座谈会发表演说(0940)。
巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说(1430)。
3月14日(六)
意大利切尔诺比奥--意大利财长帕多安、意大利央行总裁维斯科与希腊财长瓦鲁法基斯出席商务会议。
意大利切尔诺比奥--欧洲央行执委劳滕施莱格参加“经济与金融展望”活动(0745)。
3月15日(日)
卡塔尔多哈--国际金融协会(IIF)2015年春季会议：处于转折点的全球能源(至3月16日)。发言嘉宾包括西班牙央行总裁林德等。
3月16日(一)
法兰克福--法兰克福金融峰会(至3月17日)。发言者包括欧洲央行执委劳滕施莱格、欧洲央行执委普雷特及德国央行副总裁Claudia Buch。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在2015年SZ Finance Day活动中，就欧洲面临的挑战发表演说(1845)。
法兰克福--2015年SZ Finance Day活动(至3月17日)。演讲人包括：德国央行委员会委员Andreas Dombret与欧元区银行业单一监督机构主管努伊。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在KangaNews DCM Summit发言。
东京--日本央行召开货币政策会议(至3月17日)。
卡塔尔多哈--西班牙央行总裁林德在国际金融协会(IIF)2015年春季会议上讲话(0800)。
3月17日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行公布3月政策会议记录(0030)。
东京--日本央行宣布利率政策决定。
3月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
华盛顿--美联储主席叶伦举行记者会(1830)。
伦敦--英国央行公布3月政策会议之会议记录(0930)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦提交2015年预算。
斯德哥尔摩--2015年银行与金融展望。瑞典央行总裁英韦斯与瑞典财长将出席。
法兰克福--德国央行执行委员会委员Andreas Dombret在ILF会议上就“欧洲资本市场联盟，这是一个可行的概念与实际的目标吗？”发表演说(0815)。
法兰克福--欧洲央行执委科尔在ILF会议上就“资本市场联盟目标何在？”发表演说(0915)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至3月19日)。无利率宣布议程。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)将发布中期经济展望评估(1000)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行理事会会议。
3月19日(四)
东京--日本央行公布2月政策会议记录(2350)。
布鲁塞尔--欧盟国家与政府领导人会议(至3月20日)
苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估。
奥斯陆--挪威央行政策制定委员会举行利率会议。
3月20日(五)
美国阿森斯--亚特兰大联储总裁洛克哈特在乔治亚州法律评论研讨会上就货币政策和经济前景发表讲话(1420)。
华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会题为“近零水准货币政策的风险管理”会议上参加小组讨论会(1530)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话(0100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 ) (编译 李爽 审校 于春红)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-