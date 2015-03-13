中国个股：隆鑫通用将代工生产宝马大排量摩托车，年产1.5万台

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月13日 - 继代工生产宝马 摩托车发动机后，中国大型摩托车生产企业隆鑫通用动力股份有限公司 周五公告称，已与宝马签署长期委托制造协议，隆鑫将代工生产宝马大排量摩托车整车，量产后预计年产能将达到1.5万台左右。
公告指出，根据协议，隆鑫通用根据宝马公司所提供的技术资料为其制造350cc大排量水冷踏板摩托车（包含整车和发动机）。该款全新开发的满足欧Ⅳ标准的大排量踏板摩托车主要用于城市休闲代步需求,针对宝马的全球市场进行销售(包含中国市场)。
为实现长期供货，隆鑫通用将投入1亿元人民币左右，按照目前国际先进的工艺制造水平进行生产能力和生产条件建设。
2013年10月，隆鑫通用与宝马摩托车签署代工大排量发动机的长期供货协议，根据宝马提供的资料，为宝马公司生产、供应水冷高科技摩托车发动机。隆鑫通用当时估计，量产后预计累计供货规模将达到30万台左右。
隆鑫通用周四收盘报16.25元，过去一个月累计上涨12.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-