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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:03 BJT

中国金融：银监会拟定外资行管理实施细则，放宽经营人民币申请条件

路透北京3月13日 - 中国银行业监督管理委员会称，近日就中国外资行管理条例实施细则向社会征求意见，拟放宽营业性机构申请经营人民币业务条件，将开业年限三年以上改为一年以上，取消申请前两年连续盈利的要求。

刊登在银监会网站的征求意见稿称，修改重点是在加强有效监管前提下，适当放宽外资银行准入和经营人民币业务的条件，为外资银行设立运营提供更加宽松便利的政策环境。

《细则》提出，取消设立营业性机构前需设立代表处的要求。取消外资法人银行拨付境内分行营运资金的最低数量要求。

银监会有关负责人说，为配合中国外资银行管理条例，形成了外资行管理条例实施细则征求意见稿，而此次修改《条例》，是在全面深化改革新形势下进一步深化银行业对外开放的具体体现。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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