《新兴市场重要经济事件预告》--3月13日-3月20日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月13日(五)
东京--世界银行行长金墉在日本外国特派员协会举行记者会(0600GMT)。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0630GMT)。
3月15日(日)
卡塔尔多哈--国际金融协会(IIF)2015年春季会议：处于转折点的全球能源(至3月16日)。演讲者：卡塔尔首相及财长、卡塔尔央行总裁等。
3月16日(一)
新德里--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在新德里一个女子学院就“把握印度时刻”做演讲。
卡塔尔多哈--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在国际金融协会(IIF)2015年春季会议“货币政策前景”小组发表演讲(0800GMT)。
3月17日(二)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，并宣布利率决定。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
3月18日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布中期经济展望评估报告 (1000GMT)。
3月19日(四)
暂无重要经济事件预告。
3月20日(五)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 杜明霞)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-