中国企业：小米计划在印度扩大投资并建立生产基地

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透新德里/孟买3月12日 - 中国智能(智慧型)手机制造商小米周四表示，将进一步投资并于未来12至18个月在印度当地开始生产。印度是全球成长最迅速的市场之一，目前在这个市场内称雄的是韩国三星电子 以及包括MicromaxIPO-MINF.NS在内的一些当地企业。
“我们要加大对这个市场的投资，要在这里完成大量研发工作--不单只针对印度，也是为全球其它市场，”小米负责国际业务拓展的副总裁Hugo Barra表示。
Barra表示，小米正在对几个建厂地点进行评估，并与当地合作伙伴和政府展开谈判；他补充说，整个过程可能至少需要一年。小米目前是印度市场第五大手机企业。
印度是小米在中国以外最大的市场。Barra并未透露准备在印度的投资规模，不过公司考虑投资创业，并成立服务中心。
“根本一点在于，我们要打造根基深厚的印度产品，因为这里对我们而言是至关重要的市场，最有效的做法就是成为一家本地企业，”他表示，并称有可能把印度作为一个出口中心。
“我们考虑一开始当然要服务本地市场，但随着我们向其他市场扩张，尤其是其他南亚市场，出口印度生产的产品或许也是明智的，”他表示。
瑞典电信设备制造商爱立信(易利信,Ericsson) 在12月获法庭销售禁令，暂时禁止小米在印度出售手机。爱立信指控小米没有向其支付专利费，此案目前等候印度法庭裁决。
不过，Barra在印度发表新款小米智能手机时表示，公司“业务状况如常”。去年小米手机单周销售超过60,000支。
公司表示，今年将在印度开设100家商店，帮助消费者“亲身体验”公司产品，但不会在这些商店销售。小米主要透过线上零售商Flipkart.com，以限时抢购方式销售手机。(完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-