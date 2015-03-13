中国企业：小米计划在印度扩大投资并建立生产基地

路透新德里/孟买3月12日 - 中国智能(智慧型)手机制造商小米周四表示，将进一步投资并于未来12至18个月在印度当地开始生产。印度是全球成长最迅速的市场之一，目前在这个市场内称雄的是韩国三星电子 以及包括MicromaxIPO-MINF.NS在内的一些当地企业。

“我们要加大对这个市场的投资，要在这里完成大量研发工作--不单只针对印度，也是为全球其它市场，”小米负责国际业务拓展的副总裁Hugo Barra表示。

Barra表示，小米正在对几个建厂地点进行评估，并与当地合作伙伴和政府展开谈判；他补充说，整个过程可能至少需要一年。小米目前是印度市场第五大手机企业。

印度是小米在中国以外最大的市场。Barra并未透露准备在印度的投资规模，不过公司考虑投资创业，并成立服务中心。

“根本一点在于，我们要打造根基深厚的印度产品，因为这里对我们而言是至关重要的市场，最有效的做法就是成为一家本地企业，”他表示，并称有可能把印度作为一个出口中心。

“我们考虑一开始当然要服务本地市场，但随着我们向其他市场扩张，尤其是其他南亚市场，出口印度生产的产品或许也是明智的，”他表示。

瑞典电信设备制造商爱立信(易利信,Ericsson) 在12月获法庭销售禁令，暂时禁止小米在印度出售手机。爱立信指控小米没有向其支付专利费，此案目前等候印度法庭裁决。

不过，Barra在印度发表新款小米智能手机时表示，公司“业务状况如常”。去年小米手机单周销售超过60,000支。

公司表示，今年将在印度开设100家商店，帮助消费者“亲身体验”公司产品，但不会在这些商店销售。小米主要透过线上零售商Flipkart.com，以限时抢购方式销售手机。(完)