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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:14 BJT

全球金市：美元疲软支撑金价在升穿1,150美元，但本周或下跌

上周美国就业报告优于预期，且引发美联储可能及早升息的揣测，自
此金价便受到打击。
    
    市场认为，升息将打压黄金等不付息资产的市场需求。
    
    美元走强更让金市雪上加霜，本周美元升至近12年来最高，之后虽遭
遇获利了结而下跌，然美元指数本周仍有望上涨逾1%，扩大上周2.5%的升
幅。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄
金持仓量减少0.28%至750.95吨，为1月底以来最低。
    
    现货银 本周料将连续第二周下跌，钯金 本周料跌至2009
年同期以来最低位，将为八周内第七周下跌，并创下1月中旬以来表现最
差一周表现。(完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李爽/戴素萍 审校 张荻/郑茵)
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