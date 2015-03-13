港报财经评论：资金流有跷蹊，买亚股博反弹--信报3月13日

资金流有跷蹊，买亚股博反弹/ 习广思

香港时间周三晚，外围出现了些古怪现象。近期一直是强美元弱股市，但当美汇指数升至近100点时，新兴市场及亚洲股市（日本以外）的ETF不跌反升，表现好过美股。回到昨天的亚洲时段，亚股普遍有不俗升幅，中国内地沪深300更涨1.93%，带动国指及恒指分别升1.3%及0.3%。昨天午后欧罗及其他非美元货币急速反弹，美汇指数出现过去11个交易天以来较大调整。美汇指数跌0.6%，全球资金流向似乎有些跷蹊。中港股市昨天都是由中资金融股带动上扬，其中一个炒上理由是，财政部证实快公布1万亿人民币的地方债务置换计划。一般估计，会由中国担保，地方政府发债，取代该批平台债，息率可以低一些，年省500亿人民币，年期也可长一些，银行的坏账风险亦可降低。

中国内地的地方债沉重，原因之一是人为结构问题，中国取去大部分财源，每年再转付部分给地方财政，但地方政府要承担大部分社会责任，巧妇难为无米炊，地方只好靠借及卖地度日。未来卖地一途已经不能依靠，地方债问题只好透过理顺地方与中国的财税分配，今次措施是拆除地方债这个“计时炸弹”的第一步。继续减息和降准也是必要的，可降低债息的负担。

任何政府面对庞大负债，第一件事就是卖家当。券商估计，目前中国内地地方债已累积至25万亿至30万亿人民币，但鲜有券商估计资产负债表的另一面，即地方政府所拥有的国有资产价值。目前中国内地各省市正如火如荼地推行国企改革，什么混有拥有制或整体上市，最大意义是地方政府把资产证券化，随时套现还债。除了中国内地民资，更庞大的引资方法是对外开放中国内地资本市场，“沪股通”及“深港通”搭建起引资的桥梁，配合年内中国内地A股加入摩根士丹利国际资本指数，一旦有外资进入，便可为卖资产制造良好条件。人行行长周小川昨天在记者会上明确表明，不同意人行投放的货币不应进入股市的说法。

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美滙再攻100心理关口/ 苏子

美滙指数在周三及昨天均见受制于100心理关口，昨天欧洲入市前夕美滙指数曾略破100心理关口，可惜破位后仅高见100.06便受阻回落，并更在小时图上呈现吊颈不利形态。到欧洲入市后，美滙指数已自上述高位大幅回落逾100点子，至98.96水平才获支持，这反映美滙指数在100心理关口附近的阻力奇大。如昨晚美国市未见重拾升势，反而更以近全日低位收市（例如在99以下），则日线图便会呈现不利短期走势的双日转向形态，这有利美元今日再向下出现较明显的超买调整市。

由于目前美元的单边升市只是延伸上周五美国公布完利好就业数据后的上升势头，而本周美元上升背后的原动力，则来自利好的经济数据及美国联储局有极高机会在下周议息后在声明中把“耐性”措辞字眼剔除，使到美国在6月份正式进入加息周期。故本周美元的升势，某程度可视作市场“偷步”炒作联储局将在6月加息的利好因素。但正正由于是“偷步”炒作的关系，故小心在下周联储局议息前，这些“偷步”炒作者有较高机会获利回吐，使到美元在议息前或出现不升反跌的走势。

倘若下周的议息结果意外地并未见到“耐性”措辞字眼被剔除，相信美元将会进一步向下作出较深的调整市，以改善目前呈现严重超买的技术走势。美元在议息后若如预期般掉头回落，预料一众已录得巨大跌幅的非美元货币将会强力反弹，特别是目前仍被极度看淡后市的欧罗。欧罗兑美元极可能已在昨天的1.0493低位，成功找到短期重要底部，若今日收市时欧罗兑美元已见明显在本周三的1.0717高位以上，预料随后将会挑战去年12月初的1.2570高位，是跌至昨天的1.0493低位的23.6%反弹目标（1.0983），由于此反弹目标与1月26日的1.1097低位阻力及1.10心理关口相若，因此，倘若稍后滙价反弹至这些阻力位附近时，已见巨大阻力，配合届时美元的超买技术走势已肯定得到重大改善来看，相信不少美元看好的投资者及欧罗看淡的投资者将再度入市，使到欧罗兑美元回复下跌的势头，预料届时将令美滙指数可以正式突破100心理关口。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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