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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:09 BJT

《交易视点》台湾央行总裁谈话偏鸽派，台债殖利率上弹有限--元大宝来证

路透台北3月13日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美国30年期公债标售需求疲弱扭转零售销售数据表现不佳的避险买盘，殖利率由跌转升，结束欧洲央行购债计画使得美债殖利率连续三日下滑，终场指标10年期公债 收在2.1120%，与前一交易日殖利率上涨0.34基点。

美国公债殖利率走势回档因相对利率保护而消弭了非农就业的弹幅，在此情况下，台湾公债升势有机会放缓，加上市场关注央行总裁在立法院谈话偏鸽派，短券即使在升息预期下，在此仍预计殖利率上弹空间有限，但目前空方仍以FOMC会议有机会拿掉”耐心”措辞来推升殖利率，短线上以区间操作为主，10年券预估成交1.60-1.7%，五年券1.05-1.15%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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