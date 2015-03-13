《中国已公布新股发行上市日程表》--3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
3/13 沪 浙江鼎力 732338 1,625 29.56 21.34 中投证券 3/18
3/18 深 中泰股份 300435 不超过2,000 -- -- 湘财证券 3/23
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 深 蓝思科技 300433 6,736 22.99 22.98 国信证券
-- 深 恒通科技 300374 2,434 13.21 22.94 中信证券
-- 深 四通新材 300428 2,020 14.71 22.98 兴业证券
-- 深 诚 益 通 300430 1,520 18.91 22.89 西南证券
-- 深 富临精工 300432 3,000 13.97 12.86 首创证券
-- 深 世龙实业 002748 3,000 15.38 22.96 民生证券
-- 沪 东方证券 600958 100,000 10.03 22.98 光大证券
-- 沪 龙韵股份 603729 1,667 26.61 22.55 华林证券
-- 沪 松发股份 603268 2,200 11.66 22.86 广发证券
-- 沪 立霸股份 603519 2,000 13.69 20.13 华泰联合
-- 沪 拓普集团 601689 12,910 11.37 19.81 华林证券
-- 深 强力新材 300429 2,000 15.89 18.67 金元证券
-- 深 暴风科技 300431 3,000 7.14 22.97 中金公司
-- 深 埃 斯 顿 002747 3,000 6.80 22.67 华林证券
-- 深 国光股份 002749 1,875 26.92 16.47 国都证券
-- 深 龙津药业 002750 1,675 21.21 22.99 中投证券
-- 沪 创力集团 603012 7,960 13.56 22.96 国金证券
-- 沪 爱普股份 603020 4,000 20.47 22.94 光大证券
-- 沪 全筑股份 603030 4,000 9.85 22.91 国信证券
-- 沪 腾龙股份 603158 2,667 14.53 17.51 民生证券
-- 沪 九华旅游 603199 2,768 12.08 20.47 国元证券
-- 沪 北部湾旅 603869 5,406 5.03 21.33 国海证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-