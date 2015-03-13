港报财经评论：内银A股回升，H股趁早收集--经济日报3月13日

内银A股回升，H股趁早收集/ 林瑞芬

A股靠稳，港股止跌微升。恒指昨收报23,797，升0.3%；国指收11,565，升1.3%，大市成交额779亿港元。A股ETF果然有资金追捧，南方A50 及安硕A50 昨分别涨3.1%及3.2%。上证指数昨升1.8%至3,349。兴业银行、浦发银行、中信银行、中国银行及招商银行涨4.2%至9.6%不等。本周内银股尤其地区性银行持续上升，支持上证靠稳或上升，多个利好消息叠加，1月初以来的调整浪近尾声，大跌空间收窄，目前逢低分注收集，亦可能是大户现时应市对之策。所以每当大市风高浪急，反有资金暗中收集，投资者可耐性收集，迟早会有收获。

利好消息方面，一来有证监会新闻发言人张晓军证实，证监会正研究让银行在风险隔离基础上申请券商牌照，分析认为这类牌照的获得对银行业绩贡献有限。不过，银行就可藉此发挥规模经济效益和范围经济效益，提高客户的综合贡献度。同时，银行资金介入资本市场，可加强其盈利的多元化，对股价有一定支持作用。二来，就是对养老保险基金未来投入股市的憧憬，相信养老保险基金一旦入市，会透过内银进行买卖。

三来，就是地方债问题，疏导方法将于年内见曙光，以释放内银股风险，有助内银股修正估值。据全国政协委员、财政部副部长朱光耀于本周在回应媒体提问时表示，今年国务院明确批准置换地方存量债务的额度为1万亿港元。将依据各省目前还债压力、债务期限等作为分配额额度指标。的确，从财政部部长楼继伟于上周亦提过，化解地方存量债务有解决思路。具体包括三方面：那些有一定收益或者可以改造成有比较稳定的现金流的项目，可通过PPP模式化解；部分完全公益性融资平台举借的、地方政府负有偿还责任，通过债券置换，使得债息降下来；再者，部分银行借贷的债务，按照契约原则，谈判对债务进行重组，逐步解决。至于地方债置换方法，是由市场发行或是央行认购，有待细节公布。但地方债有了疏导方法，预计相关债息会下降，减少地方债违约风险，纾缓银行呆坏帐的风险。

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大市虽反弹，调整未结束/ 余少文

中港股市昨日齐反弹，原来2月货币供应远超预期，国企指数反弹阻力11,700点，只是高位阻力重重，以及估计3月回笼流动性为主，大市整固或未结束。中国内地股市昨日回升，沪深300指数暂受制3,600点，上证综合指数重上3,300点，只是沪深两市成交额只有7,400亿人民币左右，反弹动力仍然不足。而国企指数则升148点或1.3%，收报11,565点，成交额150亿人民币，半数主板H股随大市回升；至于红筹指数升14点或0.3%，收报4,423点，成交额55亿人民币。虽然国指上日跌穿11,500点，但守100天平均线，加上部分技术指标超卖，以及A股反弹，指数喘定在100天平均线或反弹，都是预期的事。只是早前指出10天平均线跌穿20天和50天平均线，发出利淡讯号，会是指数反弹阻力所在，故11,700点是首个阻力位，然后是50天平均线。

其实，指数踏入3月由高位12,361点跌至上日低位11,407点，如以0.5倍反弹为11,884点，跟50天平均线相近，如反弹0.618倍为11,996点，即下一个阻位会是12,000点。至于指数会在11,500点至124,004点区间上落，又或在100天平均线横行，都有待观望，只是在指数重上12,000点之前，所有上升走势都会视为反弹。居安思危下，仍要有心理准备指数会下试11,000点和10,600点。

当然，A股昨日反弹，或是人民银行公布的2月金融数据远胜预期有关，如社会融资规模增量为1.35万亿人民币，较市场预期高出35%，人民币新增贷款为1.02万亿人民币，也高出预期36%；即使狭义货币（M1）只升5.6%，较上月下跌近5%，但广义货币（M2）则增长12.5%，高于上月1.7%，也是过去四个月以来最大升幅，确实是意料之外。不过，中国在2月大幅增加流动性后，在2月底至3月初明显收水，除了3月第一周回收了到期的1,450亿人民币逆回购，本周亦净回笼150亿人民币，反映3月上旬的流动性以回笼为主，相信下旬也会维持收水步伐，若然是春江鸭，应会小心中港两地股市在未来三周要继续调整。

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