港报社评：货币战为港经济添忧--星岛日报3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
日本央行继续量化宽松，前日泰国减息，昨日轮到南韩，全球有20多国货币加入减息贬值战，港元则在联系汇率机制下紧跟美元走强，港人开开心心外游和购买减价进口货，出口商却要面对更激烈的周边地区竞争，资产市场的走向又更为波谲云诡，为香港经济投下阴影。
日圆贬值有助刺激出口，作为主要竞争对手的南韩不可能坐待日本抢去生意，减息贬值还击，韩圜今年以来的贬值幅度比日圆为大，其他地区为求自保，纷纷加入战团，连人民币都不能不略作贬值以保经济。由于近年亚洲国家通胀不严重，有的甚至面对通缩威胁，大有减息空间。
各地货币贬值，是港人作为消费者之得，蜂拥外游，多买进口货。翻看镜子的另一面，外游便宜反映的是来港旅游贵，进口货价降显示港货出口价升，结果是打击香港的旅游、酒店、零售等行业，出口则面对强烈竞争。
美国经济稳步复苏，欧洲经济亦出现改善苗头，香港两大出口市场的消费意欲上升，本来有利于香港出口，但亚洲各国透过货币贬值变相为产品割价求售，抢占市场，香港出口继续面对严峻挑战，更须倚赖质优而非价廉取胜。
此外，人民币贬值幅度比亚洲其他货币为低，出口竞争力同样受到打击，拖慢经济增长，也会影响香港经济增长减速。
资产市场方面，港元跟随美元升值，在国际市场上投资港元资产，升值比不少地区为快，是香港吸引外资的其中一个因素，欧洲央行量宽释放出来的资金，部分即流入香港。美元走强导致不少资金从新兴市场撤回美国，加剧当地货币贬值压力，香港相对稳定，部分亦拜联汇之赐。
当资金泛滥把香港楼股等资产价格推到天高，而经济增长跟不上，资产泡沫愈吹愈大，爆破的危机就愈来愈近，一旦触发撤资，就会产生极大市场波动，甚至威胁经济和社会稳定。
政府对香港今年经济增长预测非常谨慎。以往强美元的年代，曾经发生跨国金融危机，包括港人至今印象难忘的亚洲金融风暴。虽然今天的国际金融环境和当年不尽相同，对这场方兴未艾的货币战，官民对金融波动风险的警惕，却要比当年为高。
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-