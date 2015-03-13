港报社评：货币战为港经济添忧--星岛日报3月13日

日本央行继续量化宽松，前日泰国减息，昨日轮到南韩，全球有20多国货币加入减息贬值战，港元则在联系汇率机制下紧跟美元走强，港人开开心心外游和购买减价进口货，出口商却要面对更激烈的周边地区竞争，资产市场的走向又更为波谲云诡，为香港经济投下阴影。

日圆贬值有助刺激出口，作为主要竞争对手的南韩不可能坐待日本抢去生意，减息贬值还击，韩圜今年以来的贬值幅度比日圆为大，其他地区为求自保，纷纷加入战团，连人民币都不能不略作贬值以保经济。由于近年亚洲国家通胀不严重，有的甚至面对通缩威胁，大有减息空间。

各地货币贬值，是港人作为消费者之得，蜂拥外游，多买进口货。翻看镜子的另一面，外游便宜反映的是来港旅游贵，进口货价降显示港货出口价升，结果是打击香港的旅游、酒店、零售等行业，出口则面对强烈竞争。

美国经济稳步复苏，欧洲经济亦出现改善苗头，香港两大出口市场的消费意欲上升，本来有利于香港出口，但亚洲各国透过货币贬值变相为产品割价求售，抢占市场，香港出口继续面对严峻挑战，更须倚赖质优而非价廉取胜。

此外，人民币贬值幅度比亚洲其他货币为低，出口竞争力同样受到打击，拖慢经济增长，也会影响香港经济增长减速。

资产市场方面，港元跟随美元升值，在国际市场上投资港元资产，升值比不少地区为快，是香港吸引外资的其中一个因素，欧洲央行量宽释放出来的资金，部分即流入香港。美元走强导致不少资金从新兴市场撤回美国，加剧当地货币贬值压力，香港相对稳定，部分亦拜联汇之赐。

当资金泛滥把香港楼股等资产价格推到天高，而经济增长跟不上，资产泡沫愈吹愈大，爆破的危机就愈来愈近，一旦触发撤资，就会产生极大市场波动，甚至威胁经济和社会稳定。

政府对香港今年经济增长预测非常谨慎。以往强美元的年代，曾经发生跨国金融危机，包括港人至今印象难忘的亚洲金融风暴。虽然今天的国际金融环境和当年不尽相同，对这场方兴未艾的货币战，官民对金融波动风险的警惕，却要比当年为高。

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