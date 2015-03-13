港报社评：推“核心基金”促竞争降收费--文汇报3月13日

积金局建议推出简称「核心基金」的「预设投资策略」，简化计划成员进行投资决定的程序，以回应外界指强积金「收费高、选择难」的问题。事实上，自强积金「半自由行」推出后，受托人管理费未有明显下调，主因是现时市场上缺乏管理费低廉的强积金产品，导致雇员「拣无可拣」。积金局推出「核心基金」不但可以为雇员提供更多选择，有利增加市场竞争，而且基金管理费设定上限，可促使业界推出更多优惠产品供雇员选择，并降低管理费。政府应继续推动强积金改革，扩大产品种类，加快推行「全自由行」，让雇员受惠。

强积金自2000年实施以来，管理费一直居高不下。尽管政府于2012年11月推出俗称「半自由行」的雇员自选安排，但整体费用亦只是由推出前的1.74%，降至去年4月底的1.69%，降幅未见显着。个中原因除了是不少雇员缺乏投资知识，不懂如何挑选合适计划之外，更重要是市场并没有足够的廉价产品供雇员选择。

积金局推出的「核心基金」，管理费不高于每年管理资产的0.75%，并会随着成员愈接近65岁而自动降低投资风险，令供款起码可达至保本水平。计划还可以为缺乏投资知识或没有时间选择的雇员，提供一个低廉稳健的选择。同时，设立「核心基金」引入竞争，变相促使业界要推出更多优惠产品以争取雇员参加，有助拉低管理费，让强积金更好地发挥退休保障作用，并为将来强积金「全自由行」后开放市场竞争做好准备。

应该看到，「核心基金」虽有助促竞争减收费，但并不是「万灵丹」。自「半自由行」实施以来，约270万个强积金计划成员中，只有约12万个转换计划，反映强积金计划的竞争动力不足。设立「核心基金」只是改革强积金的第一步，下一步还应加快研究实施「全自由行」，逐步扩大强积金产品的种类，包括A股和其他人民币资产、新兴巿场的股票和债券、私募基金以及海外物业投资，并容许市民将强积金投放在指数基金等稳健而管理费较低的产品上，既为雇员提供更多投资选择，也可降低管理费。

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