港报社评：推“核心基金”促竞争降收费--文汇报3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
积金局建议推出简称「核心基金」的「预设投资策略」，简化计划成员进行投资决定的程序，以回应外界指强积金「收费高、选择难」的问题。事实上，自强积金「半自由行」推出后，受托人管理费未有明显下调，主因是现时市场上缺乏管理费低廉的强积金产品，导致雇员「拣无可拣」。积金局推出「核心基金」不但可以为雇员提供更多选择，有利增加市场竞争，而且基金管理费设定上限，可促使业界推出更多优惠产品供雇员选择，并降低管理费。政府应继续推动强积金改革，扩大产品种类，加快推行「全自由行」，让雇员受惠。
强积金自2000年实施以来，管理费一直居高不下。尽管政府于2012年11月推出俗称「半自由行」的雇员自选安排，但整体费用亦只是由推出前的1.74%，降至去年4月底的1.69%，降幅未见显着。个中原因除了是不少雇员缺乏投资知识，不懂如何挑选合适计划之外，更重要是市场并没有足够的廉价产品供雇员选择。
积金局推出的「核心基金」，管理费不高于每年管理资产的0.75%，并会随着成员愈接近65岁而自动降低投资风险，令供款起码可达至保本水平。计划还可以为缺乏投资知识或没有时间选择的雇员，提供一个低廉稳健的选择。同时，设立「核心基金」引入竞争，变相促使业界要推出更多优惠产品以争取雇员参加，有助拉低管理费，让强积金更好地发挥退休保障作用，并为将来强积金「全自由行」后开放市场竞争做好准备。
应该看到，「核心基金」虽有助促竞争减收费，但并不是「万灵丹」。自「半自由行」实施以来，约270万个强积金计划成员中，只有约12万个转换计划，反映强积金计划的竞争动力不足。设立「核心基金」只是改革强积金的第一步，下一步还应加快研究实施「全自由行」，逐步扩大强积金产品的种类，包括A股和其他人民币资产、新兴巿场的股票和债券、私募基金以及海外物业投资，并容许市民将强积金投放在指数基金等稳健而管理费较低的产品上，既为雇员提供更多投资选择，也可降低管理费。
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-