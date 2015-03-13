版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:18 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月13日

(重发调整未句错字)

**上海证券报**

--国务院日前印发《关于同意设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区的批复》指出，着力在跨境电子商务各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试，逐步形成一套适应和引领全球跨境电子商务发展的管理制度和规则。

--中国期货业协会日前下发通知，对期货公司拟进入银行间黄金市场有关情况摸底调查；据悉，后续还会有证券公司进入该市场，证券公司作为特别会员在银行间黄金市场可开展自营、经纪业务，但不享有表决权。

--银监会近日修订了《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》，并向社会公开征求意见。据悉，此次修改重点是根据外资银行在中国设立运营的实际情况，适当放宽外资银行准入和经营人民币业务的条件，为外资银行设立运营提供更加宽松便利的政策环境。

**东方早报**

--针对陆金所(上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司)全资子公司-平安国际商业保理被爆卷入数亿元坏账，陆金所最新公告称，已进入相关法律程序；相关负责人并称，投资者权益不受影响，该项目与P2P业务无关。

**金融时报**

--保监会近日正式发布《中国保监会关于实施再保险登记管理有关事项的通知》，立足于中国再保险市场新时期的发展需求，充分借鉴成熟市场的再保险监管经验，建立了再保险登记制度。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐