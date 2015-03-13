《中国报摘》--其他报纸重要消息3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(重发调整未句错字)
**上海证券报**
--国务院日前印发《关于同意设立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区的批复》指出，着力在跨境电子商务各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试，逐步形成一套适应和引领全球跨境电子商务发展的管理制度和规则。
--中国期货业协会日前下发通知，对期货公司拟进入银行间黄金市场有关情况摸底调查；据悉，后续还会有证券公司进入该市场，证券公司作为特别会员在银行间黄金市场可开展自营、经纪业务，但不享有表决权。
--银监会近日修订了《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》，并向社会公开征求意见。据悉，此次修改重点是根据外资银行在中国设立运营的实际情况，适当放宽外资银行准入和经营人民币业务的条件，为外资银行设立运营提供更加宽松便利的政策环境。
**东方早报**
--针对陆金所(上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司)全资子公司-平安国际商业保理被爆卷入数亿元坏账，陆金所最新公告称，已进入相关法律程序；相关负责人并称，投资者权益不受影响，该项目与P2P业务无关。
**金融时报**
--保监会近日正式发布《中国保监会关于实施再保险登记管理有关事项的通知》，立足于中国再保险市场新时期的发展需求，充分借鉴成熟市场的再保险监管经验，建立了再保险登记制度。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-