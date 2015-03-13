港报社评：“你不理财，财不理你”打工仔勿再懒理强积金--明报3月13日

积金局建议所有强积金计划都要设立「核心基金」的预设投资策略，限定每年管理费上限不能高于0.75%。这是15年来首次立法规管强积金计划的重要变革，可是能否减少强积金被指「不公平、不公义」的质疑，还须视乎新措施会否得到市民的重视和支持。

积金局设立核心基金，可视为当局回应市民的不满，藉此纾缓强积金在市民心目中的负面印象。不过，若要核心基金发挥积极作用，政府仍然需要做大量工作，打工仔则要改变态度，开始认真体待和管理自己的强积金。

打工仔对于强积金普遍不重视，主要是一般缺乏投资经验，对于选择什么强积金组合往往不甚了了。现在积金局已经预设基金，为那些没有或不想作投资选择的打工仔而设，在众多强积金计划之中，到去年中被拨入预设基金的打工仔约占总体近25%，金额约600亿港元。

当局应该广泛而深入地宣传强积金计划的转变和新措施，让打工仔知道攸关切身利益；强积金管理得好，日后的退休生活就会得到较充裕的资金支持。

至于强积金被指「不公平、不公义」的质疑，有些市民虽然被迫供款，但是对强积金心存抗拒，不少人因而不闻不问。无论如何，强积金实施已经15年，对许多打工仔来说，因而或多或少已经累积了一笔钱，为了过更安稳的退休生活，打工仔应该改变心态，关心和重视强积金，因应当局推出的计划，作适当投资部署，尽量使属于自己的强积金累积增值。强积金半自由行和核心基金，或日后推出的「全自由行」，都不是太复杂的事，只要有专业人士解释和协助，打工仔应该都可以做于己有利的转换和抉择。

积金局推出核心基金，值得肯定。不过，刚完成谘询的「引入最低及最高有关入息水平的自动调整机制」，实际操作起来，有变相增加强积金供款金额之嫌，引来不少市民不满。积金局辩称机制「可加可减」，但是在一些市民看来却是语言艺术的把戏。目前强积金所蕴蓄民怨，不在供款够不够，而是在于收费高、回报低；积金局若不解决这两个问题，却掩掩映映筹谋增加供款，这会否引来强烈反弹？值得密切关注。

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