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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:15 BJT

《交易视点》台债五年新券多空交战意味浓，区间格局不变--永丰金证券

路透台北3月13日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾指标五年期公债104/6 空单量迅速推升突破百亿大关，略有吸引轧空力道进场，目前104/6交投多空交战意味浓厚，才会前一日收近日高、后一收在日低，带出超过200亿台币的交易量。

尽管韩国央行宣布降息，对台债影响似乎有限，市场预期台湾央行并不会跟进降息。五年券区间预期在1.07-1.17%；10年券 区间预期在1.56-1.66%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
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