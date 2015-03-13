港报社评：台湾引人移居，香港枉称宜居--信报3月13日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
台湾新北市市长朱立伦不久前当选为中国国民党主席，最近访问香港出席第十届「台港论坛」，这位国民党中坚世代的核心人物带来两个讯息，第一个讯息是台湾接待大陆旅行团设有限额，只会在配套措施成熟之时才考虑进一步开放，第二个讯息是香港人往台湾旅游的数字持续增加，移居当地的人数亦急升。
香港现在还为「收紧一签多行政策」左思右忖，未知能否「平衡内地人来港权利」，台湾早有先见之明，在配套措施未成熟之前，不愿也不敢贸贸然中门大开。
香港在接待内地游客方面是急功近利，在配套措施严重不足的情况之下，仍然来者不拒，导致民怨载道，一连串「光复行动」趁机闹得满城风雨。
若说香港人移居的原因是台湾「宜居」，那么反映出来的是一个可悲的现象，香港其实并不怎么适宜居住，光是楼价贵绝全世界已叫人愁肠百转，何况政治气氛愈来愈恶劣，窒息的感觉再多一重压迫力。过去港人对台湾的蓝绿严重撕裂、立法院横蛮激斗，多少存有戒心，但香港今天的乱象已经不遑多让了。
人力资源管理顾问机构ECA International今年1月公布最新的全球宜居城市排名，新加坡蝉联全球最宜居城市桂冠，香港在亚洲区排名第六，与去年相同，但以全球计则急跌16位，仅仅排第33位，失分的主要原因是「空气质素」及「政治气氛」。
台湾愈来愈吸引香港人移居，香港的宜居排名又急跌，特区政府不能坐视不理，否则电视剧《来生不做香港人》恐怕一语成谶。
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-