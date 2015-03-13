港报社评：台湾引人移居，香港枉称宜居--信报3月13日

台湾新北市市长朱立伦不久前当选为中国国民党主席，最近访问香港出席第十届「台港论坛」，这位国民党中坚世代的核心人物带来两个讯息，第一个讯息是台湾接待大陆旅行团设有限额，只会在配套措施成熟之时才考虑进一步开放，第二个讯息是香港人往台湾旅游的数字持续增加，移居当地的人数亦急升。

香港现在还为「收紧一签多行政策」左思右忖，未知能否「平衡内地人来港权利」，台湾早有先见之明，在配套措施未成熟之前，不愿也不敢贸贸然中门大开。

香港在接待内地游客方面是急功近利，在配套措施严重不足的情况之下，仍然来者不拒，导致民怨载道，一连串「光复行动」趁机闹得满城风雨。

若说香港人移居的原因是台湾「宜居」，那么反映出来的是一个可悲的现象，香港其实并不怎么适宜居住，光是楼价贵绝全世界已叫人愁肠百转，何况政治气氛愈来愈恶劣，窒息的感觉再多一重压迫力。过去港人对台湾的蓝绿严重撕裂、立法院横蛮激斗，多少存有戒心，但香港今天的乱象已经不遑多让了。

人力资源管理顾问机构ECA International今年1月公布最新的全球宜居城市排名，新加坡蝉联全球最宜居城市桂冠，香港在亚洲区排名第六，与去年相同，但以全球计则急跌16位，仅仅排第33位，失分的主要原因是「空气质素」及「政治气氛」。

台湾愈来愈吸引香港人移居，香港的宜居排名又急跌，特区政府不能坐视不理，否则电视剧《来生不做香港人》恐怕一语成谶。

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