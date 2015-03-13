港报社评：货币战新阶段，环球步步惊心--经济日报3月13日

国际油市：油价上涨，受减产协议延长预期提振
路透新加坡5月8日 - 油价周一上涨，因沙特能源部长称，石油输出国组织(OPEC)牵头的将于6月结束的减产协议将延长至覆盖全年，甚至持续到2018年，不过美国钻探活动再度增加抑制涨势。
多国央行近日前后脚减息，反映货币战进入新阶段，由个别国家斗快出手防输入衰退，演成前仆后继松银根谷经济。环球大放水何时曲终，还看会否放出祸来，或惹老大哥美国喝止。
继泰国央行前天减息后，南韩央行昨亦意外减息4分1厘，外界正关注如澳洲、新西兰等央行会否跟进，令环球货币战更趋白热化。从近日各国央行动作可见，货币战实已进入了新阶段。
环球货币战现已进入新阶段。今年来逾20个国家的央行先后出招，央行不断放水已成环球新常态，货币战已不单是你输我赢的零和博弈，而是演变成今天各国接力放水、齐谷经济的新格局，甚至令人觉得已俨如除美国外的环球放水「大合唱」。
此反映除不断加力印钞的欧洲和日本外，大松银根已成环球央行新共识，预视美国储局虽很可能在今年内加息，惟环球热钱不但难言退潮，资金泛滥势更变本加厉。
不过环球央行为保眼前经济而滥松银根，几近无视货币政策纪律，后遗症恐不少。一方面，个别国家跟风滥放水，其资产泡沫问题恐更严重，如澳洲正面临是否要再减息振经济，又或暂时收手，避免楼泡愈吹愈胀的两难。
另一方面，环球央行亦忧加力印钞恐闯出祸来，因印钞力度若过猛，触发本国货币汇价急泻太速，恐促资金加快撤离，被强势美元磁吸，反惹本国金融经济更大动荡。如何做到货币宽松、汇价低企以保经济，又不会令汇价过弱引爆走资潮，此平衡木并不易走。
同样值得关注的是，美国会否续袖手旁观。因环球央行出招力度愈来愈狠，非美元货币汇价愈跌愈深，美元汇价在2个多月来被猛力挟升10%，市场更料年内或再飙一至两成。美元被不断推升恐拖累美国复苏，无异要美国独力输入全球衰退，华府会否无动于衷？
故货币战下一步发展，还看环球央行放水能否托起本国以至全球经济，抑或替本国经济造成更大折腾；又或危及美国复苏，惹美国反弹。各国央行未来再放水撑经济，已是迫不得已的自救大行动，但内藏风险却不容轻忽。
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路透新加坡5月8日 - 油价周一上涨，因沙特能源部长称，石油输出国组织(OPEC)牵头的将于6月结束的减产协议将延长至覆盖全年，甚至持续到2018年，不过美国钻探活动再度增加抑制涨势。
路透台北5月8日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；上交易日修 正后为卖超9.39亿台币。 三大法人今日合计买超47.41亿台币，上交易日修正后为卖超30.73亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/8 +60.58 +47.41 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111.29 +114.71r 本月累计 +282.46 +236.72 2017 4月 +321.02 +280.79r 3月 +703.58r +
路透台北5月8日 - 台湾股市周一收小升。分析师表示，盘初受法国总统大选结果带来 的乐观情绪拉抬，股市明显上扬，惟追价量能偏低，台股回到9,900点关卡之上但再涨无力 ，预期台股短期之内难脱区间盘整。 台湾加权股价指数 收涨0.38%,至9,937.25点，今日一度大涨近0.7%；今日成交 初值 为827.92亿台币，上交易日修正后为758.79亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪说，〞指数虽然空间不大，个股差异化很大，可以往权值股 投资。〞 他也表示，目前国际气氛相对乐观，有利台股向万点关卡挑战，包括权值股、外资买超 股都预料是相对强势的族群，加以五二零总统就职周年的庆祝行情，也是拉抬台股的重要因 素。 台股权值最大股--台积电 收升2.53%；鸿海则是收升1%。 分析师预估，明日台股指数主要交易区间料在9,900-9,980点。 周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼