离岸人民币：台湾央行正面看待2万人民币兑换限额放宽，希尽快达成

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北3月13日 - 针对中国人行称台湾每日2万人民币兑换上限可以重新研究，台湾央行官员周五表示，台湾已与中国人行就此议题沟通许久，未来取消上限是正面的讯息，希望可尽快达成。
台湾央行一位不愿具名的官员指出，去年下半年香港放宽居民每日2万人民币的兑换上限时，台湾央行便与人行沟通希望台湾的部分也可以尽快放宽，只不过进展并不顺利，双方一直未能达成共识。
〞台湾就这已经跟人行提了很多次要求了，现在这消息很正面，〞该官员指出，其因未获授权发言要求不具名。
中国央行行长周小川周四在两会（全国政协和人大会议）期间记者会上称，人民币的跨境使用对人民币的需求会增大，台湾人民币兑换限额等这些限额可以重新研究，并适度放宽，这个机会肯定是有的。
至于台湾的人民币清算业务，他称，中国银行在台湾的分支机构目前已经是人民币业务清算行，现在清算业务正常开展是没有问题的。如果还有进一步的业务发展、有新的需求，也肯定是可以研究的。
香港金融管理局（HKMA）去年11月17日起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。而在香港开放之前，台湾央行总裁彭淮南曾指出，已和大陆方面持续联系，与香港在同一时间放宽每日2万元人民币的兑换上限“机率很高”。
2015年1月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,102亿元，较前月成长2.62%，增速稍有加快。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-