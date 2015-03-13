离岸人民币：台湾央行正面看待2万人民币兑换限额放宽，希尽快达成

路透台北3月13日 - 针对中国人行称台湾每日2万人民币兑换上限可以重新研究，台湾央行官员周五表示，台湾已与中国人行就此议题沟通许久，未来取消上限是正面的讯息，希望可尽快达成。

台湾央行一位不愿具名的官员指出，去年下半年香港放宽居民每日2万人民币的兑换上限时，台湾央行便与人行沟通希望台湾的部分也可以尽快放宽，只不过进展并不顺利，双方一直未能达成共识。

〞台湾就这已经跟人行提了很多次要求了，现在这消息很正面，〞该官员指出，其因未获授权发言要求不具名。

中国央行行长周小川周四在两会（全国政协和人大会议）期间记者会上称，人民币的跨境使用对人民币的需求会增大，台湾人民币兑换限额等这些限额可以重新研究，并适度放宽，这个机会肯定是有的。

至于台湾的人民币清算业务，他称，中国银行在台湾的分支机构目前已经是人民币业务清算行，现在清算业务正常开展是没有问题的。如果还有进一步的业务发展、有新的需求，也肯定是可以研究的。

香港金融管理局（HKMA）去年11月17日起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。而在香港开放之前，台湾央行总裁彭淮南曾指出，已和大陆方面持续联系，与香港在同一时间放宽每日2万元人民币的兑换上限“机率很高”。