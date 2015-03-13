欧洲经济：德国和荷兰央行总裁矛头指向法国赤字问题

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“政府融资环境宽松不应导致政府认为无需进一步改革，”魏德曼称。
“那不仅适用于受到危机影响的国家，同样适用于法国和意大利等大国。”
克诺特和魏德曼对本周稍早启动的欧洲央行购债计划都投了反对票。克诺特表示，他反对此项政策的主要原因之一，就是人为造就的低利率将有可能让政府更容易为不可维系的支出进行融资。
他说，现在“在很长时间内，将不存在或是只有极少的市场纪律来约束政府”。
另外，他警告称，欧洲央行购债可能会导致高收益债券、政府债券特别是南欧国家的债券以及股市出现资产泡沫。
“过不多久，确定不存在失调的领域恐怕要比确定存在失调的领域更困难，”他说。(完)
(编译 戴素萍/王兴亚；审校 张荻/李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。