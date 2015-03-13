欧洲经济：德国和荷兰央行总裁矛头指向法国赤字问题

“政府融资环境宽松不应导致政府认为无需进一步改革，”魏德曼称。

“那不仅适用于受到危机影响的国家，同样适用于法国和意大利等大国。”

克诺特和魏德曼对本周稍早启动的欧洲央行购债计划都投了反对票。克诺特表示，他反对此项政策的主要原因之一，就是人为造就的低利率将有可能让政府更容易为不可维系的支出进行融资。

他说，现在“在很长时间内，将不存在或是只有极少的市场纪律来约束政府”。

另外，他警告称，欧洲央行购债可能会导致高收益债券、政府债券特别是南欧国家的债券以及股市出现资产泡沫。

“过不多久，确定不存在失调的领域恐怕要比确定存在失调的领域更困难，”他说。(完)