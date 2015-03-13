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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:59 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元微升，受益于美元多头调整仓位

澳元周三触及六年低点0.7561，本周可能下跌0.1%，过去12个月已经累计下跌15%。

“交易商可能利用这个喘息的机会思考美元最近的走势，他们已经开始为下周美联储会议做准备。”

欧元兑澳元 位于1.3776澳元，隔夜一度跌至近两年低位。移动均线研究显示，欧元可能进一步挫跌，下看1.3596，该位是2013-2014涨势的61.8%回档位。

欧元兑新西兰元 跌至1.4352新西兰元，距离周四所及的纪录低点1.4286不远。欧元本周已累计下跌2.6%。

新西兰元兑美元 小升至0.7400，此前美元涨势失去动能。支撑位见0.7340，阻力位见0.7450。(完)

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