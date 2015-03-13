澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元微升，受益于美元多头调整仓位

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
澳元周三触及六年低点0.7561，本周可能下跌0.1%，过去12个月已经累计下跌15%。
“交易商可能利用这个喘息的机会思考美元最近的走势，他们已经开始为下周美联储会议做准备。”
欧元兑澳元 位于1.3776澳元，隔夜一度跌至近两年低位。移动均线研究显示，欧元可能进一步挫跌，下看1.3596，该位是2013-2014涨势的61.8%回档位。
欧元兑新西兰元 跌至1.4352新西兰元，距离周四所及的纪录低点1.4286不远。欧元本周已累计下跌2.6%。
新西兰元兑美元 小升至0.7400，此前美元涨势失去动能。支撑位见0.7340，阻力位见0.7450。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/秦德兴; 审校 张涛/杜明霞)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-