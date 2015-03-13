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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:52 BJT

《汇市简讯》美元指数看涨，目标指向101.80

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* 周五亚洲时段窄幅波动，交投淡静，开盘跌0.65%，受获利了结限制

* 5、10和20日/周/月移动均线走高，20日波林格区间扩大

* 技术图形强烈看涨，日高和日低连续第10个交易日上移

* 若收盘守住10日移动均线97.55，则倾向于上行

* 纽约交易时段98.65/99.47区间为首道支撑/阻力

* 图表：link.reuters.com/taq34w(完)

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