美国个股：通用汽车将召回约6.4万辆雪佛兰Volt混合动力车--网站

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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路透3月12日 - 网站Automotive News周四援引通用汽车 声明称，通用汽车将召回约6.4万辆雪佛兰Volt混合动力电动车，对一软件进行升级以防止在司机忘记熄火时一氧化碳不断积累。
Automotive News称，通用汽车已知道与该问题相关的两宗受伤事件。
该网站称，通用汽车将召回2011-2013年款汽车进行软件升级，以限制汽车的怠速运转时间。
目前不能立即联系到通用汽车进行置评。
Automotive News报导，通用汽车还告知汽车经销商，暂停交付大约2,300辆2015年款雪佛兰Trax和别克Encore小型跨界车，因可能进行安全召回，以修复电动助力转向的潜在问题。
Automotive News援引通用汽车的备忘录称，该公司已向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)通报汽车召回行动。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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