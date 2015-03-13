南美金融：阿根廷再遭挫败，美法官裁定花旗不得处理该国债券付息

阿根廷在纽约的律师Jonathan Blackman表示，该国深感失望并将自行设法上诉补救。

阿根廷自2001年发生约1,000亿美元的主权债务违约以来麻烦不断，葛利沙的裁决只是最近的一次挫败。

该国在2005年与2010年重组公债，将原有公债替换为新债，减值最多超过三分之二。

但一批被称为“钉子户”的债权人拒绝接受债务减记条件，要求全额支付，这些债权人包括亿万富豪Paul Singer旗下的对冲基金Elliott Management LP及其关联机构NML Capital，以及Aurelius Capital Management对冲基金。

路透数据显示，裁决公布后，阿根廷以美元计价债券 回吐稍早涨幅，尾盘下跌约1-4%不等。

NML一名发言人表示，这项裁决表明，“任何第三方”(不单是花旗集团)都不能以处理付款为名，协助阿根廷绕过葛利沙的禁令。

“阿根廷应停止藐视法庭，讨论一个方案来解决纠纷，”这位发言人表示。

Aurelius发言人拒绝置评。

葛利沙法官再次呼吁阿根廷与法院指定的调解人Daniel Pollack配合，以解决该国与“钉子户”债权人的纠纷。Pollack也拒绝立即评论。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)